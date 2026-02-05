Adorján Béla: A környezetvédelem nemzetstratégiai kérdés, megmaradásunk létfontosságú feltétele

A környezet védelme bár rendkívül divatos a mai világban, ez általában kimerül néhány tetszetős közleményben, színes prospektusban, esetleg egy-egy jól hangzó, ám felemás végeredménnyel végigvitt uniós pályázatban.

Holott

a környezetvédelem a magyar nemzet megmaradásának alapfeltétele.

A tiszta ivóvíz, a jó minőségű levegő, a termékeny föld és az életet adó napfény mind-mind olyan erőforrások, amelyek nélkül nincs egészséges társadalom, nincs gazdaság, és nincs jövő. A globalizáció és a természeti kincseink felelőtlen kizsigerelése azonban súlyos, sok esetben már visszafordíthatatlan károkat okozott. Ezért ma az egyik legfontosabb feladatunk nem más, mint a további pusztítás megállítása, a károk helyreállítása.

Hogy mi a feladat? Tulajdonképpen roppant egyszerű, csak akarat kell hozzá.

Erdősítés, talajvédelem

– Radikálisan növelni kell a zöldfelületek arányát Magyarországon.

– A szántóföldeket takarónövényekkel kell védeni, ahogyan azt elődeink évszázadokon át tették, megóvva a talajt a kiszáradástól, az eróziótól és a tápanyagvesztéstől.

– Az erdősítés mértékét jelentősen emelni kell, különösen a városok és települések környezetében.

– A megújuló „örökerdők” aránya ma riasztóan alacsony, pedig ezek jelentik a biológiai sokféleség egyik utolsó bástyáját. Valódi, jogilag is erős védelmet kell biztosítani számukra, nem csak papíron létező természetvédelmet.

– Az elképesztően káros tarvágásokat azonnal le kell állítani.

– Növelni kell az ökogazdálkodás arányát, és ösztönözni kell a környezetbarát, alternatív növényvédelmi megoldások alkalmazását. Ez nemcsak a termőföldet védi, hanem az emberek egészségét is. Az egészséges élelmiszer nem kiváltság, hanem alapjog.

Ipari szennyezés

– A fejlődés, a növekedés nem állhat meg, de sohasem a természet kárára: az ipari szennyezők tevékenységét szigorú ellenőrzés alá kell vonni. A környezetterhelést okozó üzemek mérései nem lehetnek titkosak: ezeknek közérdekű, nyilvános információvá kell válniuk. Ami a levegőnket, a vizünket és az egészségünket érinti, arról mindenkinek joga van tudni.

– Betiltjuk a zöldmezős beruházásokat. Nem engedhetjük meg, hogy ipari parkok vagy napelemparkok foglalják el azokat az értékes termőföldeket, amelyek az élelmiszer-önrendelkezésünket biztosíthatnák.

Vízmegtartás

Mind közül a legfontosabb, kulcskérdés: megengedhetetlen, hogy továbbra is nettó vízkiengedő ország legyünk. Átfogó állami programra van szükség a vízvisszatartásra, a tájrehabilitációra és a szürkevíz hasznosítására, hogy megóvjuk édesvízkészleteinket a jövő generációi számára.

A Jobbik számára a környezetvédelem nemzeti kérdés: a vizeink, a talaj és az élővilág állapota elválaszthatatlan a magyar nemzet érdekeitől, nemzeti megmaradásunk létfontosságú része, mind a mai Magyarország területén, mind az elcsatolt területeken.

(A szerző a Jobbik elnöke.)