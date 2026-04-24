Nem fogja elhinni, ki váltja Lázár Jánost!

Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek Magyar Péter, míg az újra megalakuló Szociális és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először egy látássérült, Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni – jelentette be péntek délelőtti posztjában a Tisza Párt kormányfőjelöltje, aki azt is közölte, 14 órakor külön videóban jelenti be az oktatási miniszteri posztra jelölt személyt.

Vitézy Dávid nagy ellenlábasát, az általa számtalanszor kritizált Lázár Jánost fogja váltani a várhatóan nagyon hasonló hatáskörrel rendelkező tárca élén. Magyar Péter a jelenleg a Főváros Közgyűlésben ülő Podmaniczky Mozgalom frakcióját vezető várospolitikust azzal a feladattal bízta meg, hogy

„vezesse ki a MÁV-ot ebből a káoszból, kezdje meg a Tisza közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását, és a rendszerváltás nyomán visszaszerzett uniós források segítségével indítsa útjára a magyar vasút és közlekedés Baross Gábor vasminisztert követő második aranykorát”.

Vitézy Dávid korábban 2010-et követően már dolgozott miniszteri biztosként és államtitkárként a közlekedéspolitikában, a 2024-es főpolgármester-választáson pedig (ahol a fideszes Szentkirályi Alexandra az utolsó pillanatban visszalépett a javára) mindössze 293 vokssal (0,04 százalékkal) maradt alul Karácsony Gergellyel szemben.

A felkérést követően Vitézy Dávid a Facebookon ismertette elképzeléseit:

– Az uniós források hazahozatalával el kell indítani a Baross Gábor nevét méltán viselő átfogó vasút- és hév-fejlesztési programot: pályafelújítások és átfogó járműcsere nélkül nincs fordulat. Amíg ez elérhető, addig is életben kell tartani a beteget, hiszen a magyar vasút állapota szó szerint válságos.

– A budapesti és vidéki pályaudvarokat valódi városközpontokká kell tenni – a közvagyon kijátszása helyett a közérdek mentén.

– A fővárosban, a regionális központokban és megyeszékhelyeken meg kell erősíteni a közösségi közlekedést és az aktív mobilitás lehetőségeit, és létre kell hozni az egységes városi–regionális hálózatokat és tarifarendszert.

– Felül kell vizsgálni a pazarló és túlárazott autópálya-koncessziót, és végre új sebességbe kell kapcsolni a leromlott állapotú másod- és harmadrendű utak felújítását.

– Új szintre emeljük a magyar vidék közlekedését a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig. Elkerülő utakat építünk, országos kátyúmentesítési programot indítunk, és fejlesztjük a vidéki közlekedési infrastruktúrát. Nem mondunk le egyetlen magyar településről sem, és azért fogunk dolgozni, hogy a minőségi közösségi közlekedés és a korszerű közúthálózat minden magyar ember számára elérhető legyen.

– Új KRESZ-re és közlekedésbiztonsági jogszabályokra van szükség: olyan szabályozásra, amely a legkiszolgáltatottabb közlekedőket védi, csökkenti a halálos balesetek számát, és szigorúan fellép a gyorshajtás és az illegális gyorsulási versenyek ellen.

– És végül: új lendületet kell adni Budapestnek is. Meg kell állítani a főváros leszakadását a régiós nagyvárosoktól, ez egész Magyarország jól felfogott gazdasági érdeke. Budapest Magyarország legismertebb arca a világ felé – ideje, hogy az ambícióink is ehhez igazodjanak. A múlt vitái helyett új tervekre van szükség, nem csak az előző kormány által hátrahagyott befejezetlen nagyberuházások budapestieket szolgáló jövőképét kell megtalálni a Városligettől a Várig, de olyan új elképzeléseket is meg kell vitatnunk, mint például egy új dunai gyalogoshíd lehetősége.

Kátai-Németh Vilmost a leendő kormányfő így méltatja:

„Saját tapasztalatból ismeri a fogyatékossággal élők kihívásait. Kiemelten fontos számára az esélyegyenlőség. (…) Fő célja, hogy minden honfitársunk – születési helyétől, származásától függetlenül – minőségi egészségügyi és oktatási ellátáshoz jusson. Célja a rászorulók képviselete a szociális és gyermekvédelmi rendszer megerősítése. Prioritásának tartja egy működő gyermekvédelmi rendszer megteremtését, az utóbbi 20 évben elkövetett bűncselekmények teljes körű kivizsgálását, valamint egy hatékony szociális ellátórendszer kiépítését. Azért fog dolgozni, hogy minden lehetséges módon sikerüljön megerősíteni a magyar családok helyzetét, és egy olyan működő és emberséges Magyarországot építeni, ahol minden vágyott gyermek megszületik és békében, biztonságban nőhet fel.”

A tizenhat fősre tervezett Tisza-kormánynak így immár tizenegy tagja vált ismertté.