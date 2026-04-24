Rossz hírek érkeztek az autósoknak

Hosszú idő után a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára nem változik péntektől. A Holtankoljak statisztikái szerint a csökkenő tendencia után a piaci átlagárak a gázolaj esetében is 700 forint alá csökkentek.

Csütörtökön az alábbi átlagárak voltak érvényben:

– 95-ös benzin: 661 forint/liter,

– gázolaj: 698 forint/liter.

Csütörtökre a benzin piaci nagykereskedelmi ára nem változott, a gázolajért kellett a kutaknak literenként 4 forinttal kevesebbet adni. Ez a piaci fogyasztói árakban a benzin esetében literenként 1, a dízel esetében literenként 6 forintos áresést hozott.

A piaci tendenciák azonban most nem kedvezőek. Péntek reggel a Brent típusú nyersolaj hordója a világpiacon 106 dollár volt, míg a hazai finomítókban használt Urals hordónkénti ára is 104 dollárra emelkedett. A választások óta tartó erősödés után a forint is gyengülni kezdett a bankközi devizapiacon. Péntek reggel a dollárért 314, az euróért 367 forintot kellett fizetni.