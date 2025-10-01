Adorján Béla: Az önkormányzati dolgozóknak is jár a meghitt szenteste

Nem vagyunk egyedül: már több önkormányzat csatlakozott a Jobbik kezdeményezéséhez. Nem véletlenül, hiszen december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása számos előnnyel szolgál a települések számára.

Bár az önkormányzatok és a hivatalok december 24-én általában csak korlátozott ügyfélfogadást tartanak, az épületek fűtése, világítása, portaszolgálata és takarítása teljes kapacitással zajlik, ami jelentős fix költséget jelent egy félnapnyi munkavégzésért.

Hivatalos munkaszünet esetén viszont csökkenthető a hivatalok üzemeltetési költsége, a beosztásról nem is beszélve.

December 24-én az állampolgárok túlnyomó többsége már nem bajlódik a hivatalos ügyek intézésével, sokkal inkább foglalkoztatják a karácsonyi előkészületek. Így is van jól. A tapasztalat szerint az ügyfélfogadás kihasználtsága ilyenkor alacsony, a legtöbb határidős ügyet már korábban elintézik vagy halasztják az emberek a két ünnep közötti időszakra.

Magyarul az önkormányzati és a közigazgatás alsó szintjein semmilyen jelentős hátrányt nem jelentene a munkaszüneti nap elrendelése. Sőt: a következő munkanapon koncentráltabban, előre tervezhetőbb módon lehetne kezelni az ügyeket.

Az önkormányzati dolgozók számára az év vége kiemelten megterhelő időszak: ilyenkor zárják le a költségvetést, a pályázati elszámolásokat, készítik elő a következő évre vonatkozó terveket, ráadásul nagyon sok helyen önkormányzati rendezvények (adventi, karácsonyi és egyéb szociális rendezvények) is zajlanak, amelyek plusz terhet jelentenek a dolgozóknak.

Magyarul: a szenteste hivatalos pihenőnapként való elismerése fontos gesztus lenne a közigazgatásban dolgozók felé, ami

erősítheti a munkavállalói elkötelezettséget, csökkentheti a kiégést és a fluktuációt – ez pedig hosszabb távon a közigazgatás hatékonyságát is növelné.

Ha a szenteste napját a hivatalok is munkaszüneti nappá tennék,

ez az állampolgárok felé is egyértelmű üzenetet közvetítene: a közigazgatás emberközpontú, és tiszteletben tartja a családi ünnepeket.

A szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításának legfontosabb üzenete épp a lelassulás. A befelé fordulás, a család, a hit és a nyugalom megtalálása. A mindennapi taposómalomból való kiugrásra mindannyiunknak szüksége van, pártállástól függetlenül, ezért is fontos, hogy minél több önkormányzat jelezze: támogatják a javaslatunkat.

(A szerző a Jobbik elnöke.)