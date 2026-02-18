Adorján Béla: Elég volt abból, hogy azok bántják a gyermekeket, akiknek a védelmezésük lenne a dolguk!

Eljárást indított a Központi Nyomozó Főügyészség Csanády Zsolt Lajos ügyész ellen. Egyszerű bűnügyi kishírnek tűnik, a korrupcióval mélyen átfertőzött magyar mindennapokban pillanatok alatt tovább is pörgetjük a telefonunkon. Csakhogy e mögött az ügy mögött

nem egy sima visszaélés, hanem egy család évek óta tartó kálváriája húzódik meg.

És ebben a keserves sorsban ezrek és ezrek osztoznak velük a mai Magyarországon.

A legtöbben azonban mélyen hallgatnak a velük szemben elkövetett embertelenségekről. Mintha kiszolgáltatott, szomorú helyzetük az ő szégyenük lenne – és nem a gyermekvédelmi rendszeré.

Kiss Zsolt, a Jobbik debreceni képviselőjelöltje nem hallgatott. Feljelentést tett, miután a házassága megromlása után gyermekeit az édesanyjuknál és annak új párjánál helyezték el, és állítása szerint a kicsiket bántalmazás érte, miközben az illetékes szervek félrenéztek. Amikor a kisebbik lánya betöltötte a 14. életévét, visszaszökött az apjához. És mi történt? Rendőrökkel akarták visszavinni, annak az ügyésznek az irányításával, aki ellen most eljárás indult. Lehet, hogy a hatóságok más ügyben vizsgálódnak, de az biztos: az apa és gyermeke segélykiáltásai hosszú éveken át süket fülekre találtak a „kéz kezet mos” elve alapján működő rendszerben.

Kiss Zsolt, aki a Jobbik Gyermekmentő Akciócsoportjában is dolgozik, évek óta beszél arról, milyen nyomásgyakorlás, milyen visszaélések mérgezik a rendszert. Olyanokról, amelyekről helyben szinte mindenki tud, mégis falakba ütközik az, aki szólni mer.

Egy édesapa számára nincs nagyobb fájdalom annál, mint amikor azt érzi: nem tudja megvédeni a saját gyermekeit – ráadásul épp azoktól, akiknek ez a védelem lenne a kötelességük. Soha, senkinek nem volna szabad ilyen átélnie.

Egyetlen hivatalnok, egyetlen hatalmi pozícióban lévő ember sem állhat a gyermekeink biztonsága fölött.

Ha egy gyerek segítséget kér, azt meg kell hallani, nem pedig elhallgattatni. Ha egy szülő igazságot követel, nem megfélemlíteni kell, hanem kivizsgálni, amit állít.

Ez az ügy nem egyedi. Nap mint nap családok ezrei érzik úgy, hogy magukra maradtak egy átláthatatlan, személyes kapcsolatokkal átszőtt rendszerrel szemben. Ezért hoztuk létre a Gyermekmentő Akciócsoportot. Ezért fogunk továbbra is beleállni minden ilyen történetbe. És ezért ígérem: nem hátrálunk meg akkor sem, ha kényelmetlen, akkor sem, ha hatalmi érdekeket sért!

Ebben a témában is tesszük, amit minden más területen is: szembesítjük az elefántcsont toronyba zárkózó elitet a magyar valósággal, és a valódi problémákra valódi megoldásokat találunk.

(A szerző a Jobbik elnöke.)