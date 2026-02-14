Adorján Béla: a demokrácia éllovasai most pont a demokrácia ellen próbálnak meg kommunikálni

A társadalom érdekképviselete azon alapul, hogy van-e érdekképviseleti szerve, képviselője az Országgyűlésben, aki a törvényhozásba bele tud szólni – indokolta Adorján Béla, a Jobbik elnöke pártja azon elhatározását, hogy önálló listával és 106 egyén választókerületi jelölttel vágnak neki az április 12-i választásnak. Emlékeztetett, több mint 160 olyan politikai szervezet van bejegyezve, melyek jogosultak lennének indulni a választáson, bár – tette hozzá – ezek zöme „burkoltan teljesíti feladatát”.

Adorján Béla úgy látja, egy „eltorzult, abnormális politikai környezet alakult ki Magyarországon”, ők pedig

abban hisznek, a plurális demokrácia jelenti azt a változást, aminek hiánya a mostani helyzethez vezetett.

Hangsúlyozta, nem lenne helyes, ha egy kétpólusú parlament alakulna ki, szerinte ugyanis meg kell teremteni a széles társadalmi érdekképviselet lehetőségét a parlamentben.

A Jobbik elnöke azt mondta, a plurális demokráciát kívánták megjeleníteni a jelöltállítás során is, ami oly módon jelenik meg, hogy olyan civil jelöltjeik is vannak a párt támogatásával, akik egy-egy fontos társadalmi kérdést (környezetvédelem, egészségügyi kérdések, gyermekvédelem) képviseltek.

Arra a felvetésre, hogy az ellenzéki narratíva szerint aki elindul az ellenzék vezető ereje mellett, az a kormány- és rendszerváltás esélyét csökkenti, Adorján Béla úgy reagált,

„akik magukról azt állították eddig, hogy a demokrácia éllovasai, azok most pont a demokrácia ellen próbálnak meg kommunikálni”.

Azaz nem normális politikai berendezkedés az, hogy tüntessünk el a piacról mindenkit, ez egy kommunista piacgazdaságban kialakult kép – magyarázta a pártvezető. Hozzátette, a választók el fogják tudni dönteni, kire húzzák az ikszet. Szerinte

egy kétpólusú politikában nem mindenki fogja megtalálni a számára megfelelő ajánlatot.

Ezt azzal támasztotta alá, hogy 2014-ben és 2018-ban, amikor több párt indult a választáson, magasabb volt a részvétel, mint 2022-ben.

A Jobbik első embere felidézte, a másfél évvel ezelőtti tisztújítás azt hozta, hogy a párt visszatért a közéletbe, újra identitásánál van, tudja mit szeretne: egy plurális demokráciát képviselni.

Ezzel szemben nemcsak a több mint 160 szervezet, de

számos, korábban számottevő politikai párt is „elvesztette az induláshoz való képességét”.

A Jobbik február 15-én délután tartja kampánynyitó rendezvényét. Az eseményen bemutatják a párt Normális Magyarországot! elnevezésű programját, mely a Jobbik – a rendszerváltás garanciája alcímet viseli. A kampánynyitóról lapunk is be fog számolni.

A beszélgetés itt nézhető meg: