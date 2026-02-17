Lesz elég olajunk?

Január 27-e óta nem érkezik kőolaja Barátság kőolajvezetéken Magyarországra és Szlovákiába, ugyanis az orosz hadsereg csapást mért az ellátási útvonalra – írja az Mfor. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en közzétett egy fotót tűzoltókról a vezeték égő infrastruktúrájáról, hozzátéve: Magyarország azért nem kommentálta nyilvánosan az incidenst, mert Oroszország a felelős. Erre válaszul Szijjártó Péter egyebek mellett azt írta, hogy márpedig az ukránok politikai okokból nem indítják újra az olajszállítást a Barátság vezetéken, ezért a szlovákokkal együtt a horvátokhoz fordultak.

A horvát gazdasági minisztere, Ante Šušnjar jelezte, hogy országa képes lenne eleget tenni Magyarország és Szlovákia kérésének. Közölte:

„Horvátország nem fogja megengedni, hogy Közép-Európa üzemanyag-ellátása veszélybe kerüljön. Készek vagyunk segíteni az akut zavar megoldásában”

– olvasható a Reuters cikkében. Kijelentette: az együttműködés összhangban lesz az uniós joggal, valamint az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (OFAC) szabályozásával.

Közben Mol-csoport az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, hogy felszabadítsák a stratégiai kőolajkészleteket. Az intézkedésekkel a vállalatcsoport biztosítja, hogy a régió ellátásbiztonsága fennmaradjon – áll az olajcég közleményében. Mint írják, a kieső mennyiségek pótlása érdekében a Mol megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolaj-ellátását. A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel:

az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap szükséges ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a Mol-csoport finomítóiba.

Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé – tájékoztatnak, hozzátéve, hogy szoros a kapcsolat a szlovák kormánnyal annak érdekében, hogy ha az ország gyorsan tudjon reagálni a helyzetre. Mindkét országban az Európai Unió szabályozásával összhangban mintegy 90 napra elegendő kőolaj- és üzemanyagkészlet áll rendelkezésre.

A kialakult helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást: a piac kiszolgálása zavartalan, a Mol működése továbbra is a normál üzletmenet keretei között zajlik. A vállalat folyamatosan nyomon követi a helyzet alakulását, és minden lényeges fejleményről tájékoztatást ad – zárul a Mol-csoport közleménye.