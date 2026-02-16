„Nem vagyunk feláldozhatók” – üzenték a gödiek Szijjártó Péternek

Civil szervezetek, köztük a Göd-ÉRT Egyesület és a Greenpeace is Nem vagyunk feláldozhatók címmel szervezett tüntetést a Külgazdasági és Külügyminisztérium elé vasárnap délelőttre A demonstráció szervezői azt írták Facebookon:

„Évekig azt hittük, hogy tudjuk, hogyan szennyezik a környezetet Gödön és a többi akkumulátoripari létesítménynél. Aztán kiderült, hogy a valóság rosszabb annál, mint amit sejtettünk: a határértéket akár 500-szorosan meghaladó szennyezések érhették a Samsung-gyár dolgozóit. És ha igazak a sajtó értesülései, velünk ellentétben a kormány ezzel pontosan tisztában volt, mégsem tett érdemben semmit a szennyezések megfékezésére.”

A 24.hu beszámolója szerint a a Göd-ÉRT egyesület képviselői hangsúlyozták, a most kirobbant ügy nem csak Gödről szól: 39 településen 51 akkuipari beruházás van. A helyszínválasztásról azt mondták,

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek tudnia kellett a Samsung viselt dolgairól.

Hozzátették, ugyanez bárhol, bármikor megtörténhet, és meg is fog történni. „Olyan, mint a bicskei gyermekotthon” – mondta az egyesület egyik társelnöke, aki szerint a két ügy mintázata hasonló: titkolózás, bagetellizálás, elhallgattatási kísérlet, felelősségáthárítás.

Simon Gergő, a Greenpeace vegyianyag-szakértője azt mondta, már évekkel ezelőtt többféle szabálytalanságot találtak a gödi gyárban, majd később több tucat dolgozó betegedett meg, ennek ellenére a hatóságok nem akadályozták meg a szennyezést. A környezetbe is bőven jutott káros anyag, a gyár pedig hónapokon keresztül környezetvédelmi engedély nélkül működött – tette hozzá.

Ismertette, rengeteg ügyben tevékenykednek a Greenpeace-szel, rengeteg szennyezéssel foglalkoztak már, „brutál szennyezéskibocsátásokkal” találkoztak már. A hatóságok sok esetben képtelenek megakadályozni és megelőzni a szennyeződéseket, sokszor a civilek is jelzik, hogy probléma van.

„Ami Gödön történt, olyat még körülbelül sem tapasztaltunk”

– mondta Simon Gergő. Bizonyítottnak látta, hogy a hatóságok tudtak arról, hogy rákkeltő szennyeződésben dolgoznak az emberek, mégis azon dolgoztak, hogy elsikálják az ügyet.

A szolnokiak is küzdenek azért, hogy ne épüljön a város közelében elektrolitgyár. Egy helyi civil azt mondta a tüntetésen, hogy egy ilyen gyárat a lakott területtől ötven kilométerre kellene építeni, de ezt a kínai gyárat a város közelébe, termőföldekre tervezik felhúzni.

A demonstráción felszólalt Bodnár Zsuzsanna, a botrányt kirobbantó Átlátszó újságírója, valamint Székely Tamás, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) elnöke is. A tüntetés végén a Göd-ÉRT Egyesület azt ígérte, ha nem tekintik őket partnernek a hatóságok, és továbbra is a lakosságot kizárva döntenek gyárak telepítéséről, akkor tovább fognak tüntetni.