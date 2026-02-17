Nagyné Bíró Erika: nagyobb védelmet a végrehajtás alá vont családok érdekében!

A Jobbik a Berettyóújfalu központú Hajdú-Bihar vármegye 4-es számú egyéni választókerületében Nagyné Bíró Erikát indítja az április 12-i választáson a párt képviselőjelöltjeként – olvasható a nemzeti erő közleményében.

A Jobbik közleménye arról tájékoztat, hogy Nagyné Bíró Erika háztartásbeli, Derecskén született, de 36 éve él Tépén családjával. Három gyermek büszke édesanyja, régóta érdekli és foglalkoztatja a politika világa. Véleménye és tapasztalata szerint mind az országban, mind a választókerületében rossz irányba haladnak a dolgok, ezen próbál segíteni programjával – áll a kommünikében.

A jobbikos jelölt számos javaslata közül kiemelendő az egészségügyhöz kapcsolódó szolgáltatások és szakmák, többek között a betegszállításban dolgozók, a szociális munkások, a házi beteggondozók elkeserítő megbecsültségének és javadalmazásának érdemi javítása. Nagy problémának tartja a választókerületben a vagyonőrök bérezését és a polgárőrök támogatását. Ezen szakmák és tevékenységek finanszírozását államilag szabályozná.

„Képviselőként kemény szigorral lépnék fel a végrehajtók ellen, célom, hogy szigorúbb szabályok vonatkozzanak rájuk, és lényegesen nagyobb védelem illesse a végrehajtás alá vont családokat”

– hangsúlyozza a Jobbik képviselőjelöltje.

Fontosnak tartja a régen szebb időket látott feldolgozóüzemek újraindítását a térségben, hiszen sokan élnek mezőgazdaságból és az ehhez tartozó tevékenységből kis- és középvállalkozások formájában. Ehhez az állami támogatásokon kívül nagy segítséget tudnának nyújtani az önkormányzatok is, amelyekkel szoros kapcsolatot kíván kialakítani képviselőként.

A körzetben komoly gondot jelent a lakhatás kérdése, ezért

a Jobbik bérlakásprogramjával összhangban elengedhetetlennek tartja a bérlakások építését városban és falvakban egyaránt.

A Jobbik, mely mind a 106 választókerületben önálló jelölttel indul a választáson, és önállóan állít országos listát is, vasárnap tartotta kampánynyitó rendezvényét, ahol bemutatták a nemzeti erő Normális Magyarországot! című választási programját is.