Burai Marcell: a gödöllői térségben a közbiztonság és a közlekedés fejlesztése a legfontosabb

A Jobbik a Gödöllő központú Pest vármegye 6-os számú egyéni választókerületében Burai Marcellt kérte fel az indulásra az április 12-i választáson – áll a nemzeti párt közleményében.

Mint írják, Burai Marcell az új generáció tagja, 19 évesen vállalja a megmérettetést. Őrbottyánban született és nőtt fel. Az újpesti Bródy Imre Gimnázium média szakán végzett, ahol a videókészítés és a szerkesztés világa vált a fő területévé, jelenleg online tartalomgyártással foglalkozik. Jobboldali gondolkodású emberként hisz a rend, a közösség és a munka becsületében. Tudatos döntés volt részéről, hogy fiatalon szeretne bekapcsolódni a közösség életébe, és hogy a politikával foglalkozzon – olvasható a Jobbik tájékoztatásában.

A jobbikos jelölt a gödöllői régióban

a legnagyobb gondnak jelenleg a közbiztonság romlását, az elavult infrastruktúrát – különösen a közlekedés területén –, valamint a növekvő munkanélküliséget tartja,

amelyek azt eredményezik, hogy csökken a biztonságérzet, a rossz utak és a hiányos közlekedési lehetőségek nehezítik a munkába járást, és egyre több fiatal kényszerül elhagyni a térséget a biztos megélhetés hiánya miatt. Burai úgy gondolja, hogy a közbiztonság megerősítése és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése az első olyan területek, ahol valódi, kézzelfogható eredményeket lehet és kell elérni.

„Fontos számomra, hogy a döntések ne a fejek felett, hanem a helyiek bevonásával, az ő tapasztalataikra építve szülessenek”

– vallja Burai Marcell, aki abban hisz, hogy ha az emberek nem egymás ellen, hanem egymásért dolgoznak, akkor a gödöllői régió egy biztonságosabb, élhetőbb és fiatalok számára is vonzóbb térséggé válhat.

Burai Marcell azért kéri a választópolgárok bizalmát, hogy együtt kezdhessék el azt a munkát, amelynek eredménye nemcsak a jelenben, hanem a jövőben is érezhető lesz.

A Jobbik mind a 106 választókerületben indít önálló jelöltet, és országos listát is állít. Az ellenzéki párt vasárnap tartotta kampánynyitó rendezvényét, ahol bemutatták a nemzeti erő Normális Magyarországot! című választási programját is.