Adorján Béla: Ha 2030-ban is ugyanúgy „választunk”, mint most, akkor lehet, hogy Orbán megy, de a rendszer marad

Olvasom a kommenteket, hallgatom az embereket a kitelepüléseken, lakossági fórumokon. Rengetegen várják tűkön ülve az áprilisi választásokat. Valóban sorsdöntő jelentősége lehet annak, hogy sikerül-e leváltani több mint másfél évtized után a fideszes túlhatalmat. Arról viszont alig beszélünk, mi lesz utána. Például, hogyan választunk majd 2030-ban? Márpedig ez legalább ennyire fontos. Mert, ha ugyanúgy, mint most, akkor felesleges is leváltani Orbánékat.

Már a választások előtt konszenzusra kell jutnia minden ellenzéki politikai erőnek, hogyan alakítsuk át a jelenleginél sokkal demokratikusabbá, igazságosabbá és észszerűbbé a közjogi rendszerünket.

Mi, a Jobbikban nem toldozgatni-foldozgatni akarunk, nem a 2010 előtti világot restaurálni, hanem valódi rendszerváltást végrehajtani.

A jelenlegi egyfordulós, győzteskompenzációval torzított választási rendszer a kétpólusú politikai harcnak kedvez, és szinte előre borítékolja a kétharmadot annak, aki éppen egy hajszállal erősebb. A győztes mindent visz, a vesztes mindent bukik. Ez nem egészséges demokrácia, hanem bebetonozott hatalom. Ráadásul az Országgyűlés által megválasztott államfő személye is automatikusan a kétharmados többséget szerző politikai erőhöz kötődik, így a fékek és ellensúlyok rendszere kiüresedik.

Mi kétkamarás parlamentet és közvetlenül megválasztott államfőt javaslunk.

Olyan rendszert, amely visszanyúl a magyar közjogi hagyományokhoz, és valódi ellensúlyt képez a mindenkori kormányzati hatalommal szemben. A demokrácia nem arról szól, hogy valaki négy évre korlátlan felhatalmazást kap, hanem arról, hogy a hatalom ellenőrizhető és kiegyensúlyozott.

A választási rendszert új alapokra kell helyezni! Igazságosabb, arányosabb, a választói akaratot valóban tükröző modellt kell bevezetni. A vegyes rendszerben az egyéni és a listás mandátumok arányát kiegyensúlyozottabbá kell tenni, hogy ne torzuljon el a képviselet egyetlen politikai erő javára.

El kell törölni a győzteskompenzációt!

Elfogadhatatlan, hogy egy választó szavazata kétszer számítson csak azért, mert az erősebb jelöltre adta le a voksát. A jelenlegi szabályozás mesterségesen felfújja a győztes párt listás eredményét, és aránytalan parlamenti többséget eredményez. Ez a rendszer nem az igazságot, hanem a túlhatalmat szolgálja.

Vissza kell állítani a kétfordulós választást!

Az első forduló adjon lehetőséget mindenkinek az önálló indulásra, a második pedig a valódi politikai versenyre és együttműködésre.

Vessünk véget a 16 éve minden választást megelőző méltatlan kiszorítósdinak, amelyben a mindenkori legerősebb ellenzéki párt az egyfordulós rendszerre hivatkozva ugyanúgy lehetetleníti el a többi ellenzéki pártot, ahogyan a kormány igyekszik az egész ellenzéket.

A NER nem csak egy rendszer, de egy mentalitás is. A jelenlegi torz szisztéma ezt termeli újra a rezsim ellenfeleinek oldalán is. Ebből az ördögi körből csak egy gyökeres közjogi reformmal tudunk kitörni. Ezt pedig jelenleg egyedül a Jobbik képviseli, mindenki más megelégedne a szereplők és a díszletek lecserélésével. Mi viszont az egész színjátéknak véget akarunk vetni! Áprilisban ehhez kérjük a magyarok bizalmát.

(A szerző a Jobbik elnöke.)

A részletes koncepciót Brenner Koloman, a Jobbik elnökhelyettese és országgyűlési képviselője a Magyar Hang felületén két részletben publikálta, mely ide és ide kattintva olvasható.