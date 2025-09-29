Adorján Béla: Nem az érdekel, ki volt „Zsolt bácsi”, hanem az, hogy ne lehessen több áldozata!

A Jobbik megalakulása óta töretlenül, megalkuvás nélkül ellenzéki párt. Az volt Gyurcsányék ámokfutása idején, és az elmúlt 15 évben is. Nem csak a különböző kormányok ellenzéke voltunk – hanem az egész, velejéig romlott rendszeré. Amelynek az elitje ugyan személy szerint változik (sokszor még úgy sem), de mentalitásában, módszerében évtizedek óta ugyanazt képviseli: a megosztást, a gyűlöletet, a magyart magyar ellen fordító lelki környezetszennyezést. Jutott ebből bőséggel nekünk is.

Az éppen aktuális hatalom propagandájában voltunk fasiszta csőcselék, egyenruhás bűnözők, Moszkva, majd Brüsszel ügynökei, hazaárulók, házasságtörők, bántalmazók, homofóbok és homoszexuálisok egyszerre.

Talán nincs még egy olyan párt, amelynek vezetői, képviselői, sőt sokszor egyszerű helyi aktivistái ellen ilyen sok és ennyire gátlástalan karaktergyilkosságot kíséreltek volna meg. Nem volt talán még egy közösség, amely felé ennyi irányból és ilyen erővel zúdult a gyűlölet, mint ránk.

Minden okunk meglenne, hogy kaján mosollyal figyeljük az elmúlt napok eseményeit.

„Végre másnak is kijut a rosszból!”; Most megtudják, milyen a bot rossz végén állni!”; „Végre visszanyal a fagyi!”

– mondhatnánk.

Csakhogy minket nem ilyen fából faragtak. Mi nem fogunk tapsolni a magyar közélet elkárhozásának.

Mi nem fogjuk bizonyíték nélkül harsogni, vagy sunyi módon sutyorogni a Semjén Zsolttal szembeni, eddig minden bizonyítékot nélkülöző iszonyatos súlyú vádakat. Teljesen mindegy, hogy a miniszterelnök-helyettes „megérdemli-e”, hogy ő is szembesüljön azokkal a módszerekkel, amelyeket mások ellen oly sokszor alkalmazott a hatalom.

Már a felvetés is beteges. Egyrészt a nyilvános, minden tényszerű alap nélküli meghurcoltatást nem lehet „kiérdemelni”, hiszen a méltósághoz mindenkinek, még a valóban elvetemült bűnözőknek is joga van. Másrészt az ilyen boszorkányüldözésekkel nem csak az áldozatnak ártunk, de az egész magyar társadalmat mérgezzük a verbális lincselés természetessé tételével.

Mert az ilyen hisztériakeltés előbb-utóbb nagyon könnyen valódi lincseléshez vezethet. Amitől a Ferenciek terén a Hadházy Ákos vezette tömeg kedden nem is állt olyan távol, amikor Reisz Péter Pál ferences szerzetest kérték számon, amiért templomában harangozott a tüntetésük alatt. Függetlenül az atya nyíltan vállalt fideszes pártállásától, aki egy felajzott tömeget egy templom elé vezet és rászabadít egy idős papra, az nem politikus, hanem heccmester. Pontosan úgy, ahogyan az is, aki a nemzettől kapott országgyűlési mandátumát arra használja, hogy az internet pöcegödréből szedett pletykákkal dobálózzon.

És nem méltóak az ország vezetésére azok sem, akiknek csak most, egyik miniszterük hírbe hozása után jut eszébe, hogy a kiszolgáltatott gyermekeket és fiatalokat meggyalázó, kizsákmányoló szörnyetegek ellen végre valóban fellépjenek.

Mi nem így működünk. A Jobbik 15 éve, 2010 óta követeli a pedofil bűnelkövetők kémiai kasztrálását. Akkor és azóta többször (2016-ban, 2020-ban és 2024-ben) a Fidesz – a most halálbüntetéssel keménykedő Lázár János és a „felnégyelésről” beszélő Orbán Viktor is – lesöpörte az asztalról a felvetésünket.

Ha most ők hozzák az Országgyűlés elé, mi nem fogjuk kicsinyes sértettségből elutasítani.

De azzal szembesíteni fogjuk őket, hogy a büntetőjogi szigorítás önmagában csak szépségtapasz a magyar gyermekvédelmen tátongó széles és mély sebre. Az évtizedek óta alulfinanszírozott, gyalázatosan magára hagyott ágazatnak és a benne élő gyermekeknek sokkal több forrásra és sokkal több figyelemre van szüksége.

Mert ennek a történetnek nem a hitvány sárdobálásról és az erre válaszul érkező fenyegetőzésről kéne szólnia. Hanem azokról, akiket valóban bántottak a valódi szörnyek– és azokról is, akik ugyanígy fognak járni, ha nem lépünk nagyon gyorsan. Engem nem az érdekel, ki volt „Zsolt bácsi” – hanem az, hogy mit teszünk, hogy ne legyen több áldozata sem neki, sem aberrált társainak.

(A szerző a Jobbik elnöke.)