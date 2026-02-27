Adorján Béla: Nem csak Gödön uralkodnak gyalázatos viszonyok, a munka becsületét az egész országban vissza kell adni!

Az egész ország döbbenten áll a gödi Samsung-gyárban uralkodó, hosszú évek múltán lelepleződött embertelen körülmények előtt. A kormány gyomorforgatóan cinikus tagadása, Szijjártó Péter arcátlan hazugsága, mely szerint „semmilyen szennyezés nem történt” az üzem környékén a napnál is világosabbá teszi, hogy a jelenlegi hatalmat nem csak a munkavállalóknak a sorsa, vagy a körülményei hagyják hidegen – de akár az egészsége és az élete is.

Az már tényleg csak hab a mérgező tortán, hogy az idegen multi által elkövetett gazemberségek után nyomozó portálra, az Átlátszóra, éppen a Szuverenitásvédelmi Hivatalt küldték rá. Abszurd poénnak remek lenne – ha nem becsületesen dolgozó emberek aljas kizsákmányolásáról és a magyar nemzeti önrendelkezés maradékának eladásáról volna szó.

A gödi halálgyár ügyében a felelősöket el kell számoltatni, az üzemet be kell zárni! Ám ez még korántsem elég. Ugyanis messze nem egyedi esetről van szó. A gondok nem a Samsunggal, de még csak nem is a NER-rel kezdődtek. A hasonló visszaélések végigkísérik az elmúlt három évtized rablókapitalista gazdasági rendszerének történetét. A magyar munkavállalók jogait ma éppen ugyanúgy lábbal tiporják az ázsiai és a nyugati nagyvállalatok, de sokszor a hazai cégek is. Mégpedig azért, mert megtehetik.

Azért tehetik meg, mert

Magyarországon az állam magára hagyta a dolgozó embereket, akik így teljesen ki vannak szolgáltatva a munkaadóknak.

Az érdekvédelmi tömörülések és szakszervezetek eljelentéktelenítése, a munkavállalói jogok fokozatos leépítése a rendszerváltoztatás óta töretlenül zajlik. E gyalázatos folyamatra a koronát rabszolgatörvénnyel és a sztrájkjog kiüresítésével a Fidesz tette fel. Ám a jelenlegi hatalom leváltása önmagában nem oldja meg ezt a kérdést.

A valódi megoldást csak a dolgozók jogainak visszaadása, hatékony és drákóian szigorú munkavédelmi rendszer kiépítése, radikális bérfelzárkóztatás és a nyugdíjrendszer reformja jelenthet.

Ezekben az ügyekben az elmúlt 16 év alapján a Fidesztől aligha várhatunk bármi jót, a Tisza programjában pedig a munka világáról csak nyúlfarknyi általános ígéreteket olvashatunk.

A Jobbik az egyetlen párt, amelynek világos, átgondolt tervei vannak arról, hogyan adjuk vissza a munka becsületét Magyarországon. Munkavállalói Minimumot hirdetünk, amely szerint

– 40 év munkaviszony után mehessenek nyugdíjba a férfiak is;

– 40 év munkaviszony után teljes SZJA-mentesség járjon mindenkinek;

– teljes idős foglalkoztatás esetén a túlóra legyen SZJA-mentes;

– minden 200 ledolgozott túlóra számítson egy plusz hónapnak a nyugdíjjogosultsági időbe;

– az éjszakai műszakban dolgozóknak járjon extra elismerés, extra kompenzációk!

Ahogyan nevében is van: ez csupán a minimum, amely a magyar munkavállalóknak jár. Ezen felül még seregnyi feladat vár a következő Országgyűlésre, hogy visszaadjuk a dolgozók méltóságát, biztonságát és szabadságát. Mi ezt képviseljük most is, és ezért fogunk küzdeni április után is! Mert mi nem felejtettük el, mire esküdtünk fel!

(A szerző a Jobbik elnöke.)