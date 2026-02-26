Adorján Béla: Önálló egészségügyi minisztériumot!

2026. 02. 26. 7:01Alfahír
A Jobbik elnöke véleménycikkében pártja egészségügyi programját ismertette.

Olyan egészségügyi rendszer építünk, amely átlátható, igazságos és valóban az emberek érdekeit szolgálja.

Több forrást az egészségügybe! Fokozatosan növelni kell az egészségügyi kiadások arányát, hogy Magyarország felzárkózzon a visegrádi országokhoz, majd az uniós átlaghoz.

Önálló egészségügyi minisztérium kialakításával párhuzamosan

csökkenteni kell a túlzott központosítást.

A szakmai irányítást közelebb kell vinni a térségekhez, a betegekhez. Megerősítenénk a társadalombiztosítási alapú, közösségi ellátórendszert, és helyreállítanánk a népegészségügy és a járványügy politikamentes, szakmai irányítását.

A rendszer alapját jelentő szolgáltatásokat – alapellátás, házi szakápolás, tartós gondozás, járóbeteg-ellátás, prevenció – kiszélesítenénk és lakosságközelivé tennénk. A háziorvosokat megerősített szakembergárdával, praxisközösségekben tehermentesítenénk.

Rendet tennénk a várólistáknál: meghatároznánk a maximális hosszukat, világos és átlátható szabályokat vezetnénk be, hogy mindenki pontosan tudja, mire jogosult – és protekció nélkül meg is kapja.

Több, közérthető adatot tennénk elérhetővé az egészségügy működéséről, és az e-egészségügyet a rendszer szerves részévé tennénk. Online, központosított időpontfoglalási platformot hoznánk létre háziorvosokhoz és szakrendelésekre.

Életpályamodellt vezetnénk be az egészségügy különböző szintjein dolgozóknak,

felülvizsgálnánk az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, fejlesztenénk a képzést. Pályakezdési pótlékkal és lakhatási támogatással segítenénk a fiatal szakdolgozók itthon tartását, különösen vidéken.

Béruniót valósítanánk meg az egészségügyben. A magyar egészségügyi dolgozó munkája érjen annyit, mint Nyugaton! Ez kulcs az elvándorlás és a pályaelhagyás megállításához.

Erős prevenciós és népegészségügyi programokat indítanánk, külön figyelemmel a leghátrányosabb helyzetben élőkre. Az állami szűrővizsgálatokon vagy véradáson részt vevők számára járulék-visszatérítést és fizetett szabadnapot biztosítanánk.

A legfontosabb népbetegségek gyógyszereinél a rászorulók számára maximálnánk a térítési díjat, a fennmaradó részt az állam átvállalná. Csökkentenénk a gyermeknevelő családok terheit a kisgyermekek gyógyszertámogatásának növelésével.

Az egészségtant kötelező tantárggyá tennénk a közoktatásban, szigorítanánk a gyógyszerreklámozás szabályait a felesleges gyógyszerfogyasztás visszaszorítása érdekében.

Széles társadalmi és szakmai vitát kezdeményeznénk a kötelező gyermekkori és egyéb oltások választhatóságáról, majd a vita lezárása után törvényalkotással vagy népszavazással születne döntés.

Létrehoznánk egy szakértői hálózatot a Covid elleni oltások hosszú távú egészségügyi hatásainak vizsgálatára, az esetleges mellékhatások feltárására és kezelésére.

Az egészségügy nem pártügy. Nem hatalmi kérdés. Hanem nemzeti ügy. Olyan rendszerre van szükség, ahol a beteg az első, az egészségügyi dolgozó megbecsült, a működés pedig átlátható és igazságos.

(A szerző a Jobbik elnöke.)