Adorján Béla: Önálló egészségügyi minisztériumot!

Olyan egészségügyi rendszer építünk, amely átlátható, igazságos és valóban az emberek érdekeit szolgálja.

Több forrást az egészségügybe! Fokozatosan növelni kell az egészségügyi kiadások arányát, hogy Magyarország felzárkózzon a visegrádi országokhoz, majd az uniós átlaghoz.

Önálló egészségügyi minisztérium kialakításával párhuzamosan

csökkenteni kell a túlzott központosítást.

A szakmai irányítást közelebb kell vinni a térségekhez, a betegekhez. Megerősítenénk a társadalombiztosítási alapú, közösségi ellátórendszert, és helyreállítanánk a népegészségügy és a járványügy politikamentes, szakmai irányítását.

A rendszer alapját jelentő szolgáltatásokat – alapellátás, házi szakápolás, tartós gondozás, járóbeteg-ellátás, prevenció – kiszélesítenénk és lakosságközelivé tennénk. A háziorvosokat megerősített szakembergárdával, praxisközösségekben tehermentesítenénk.

Rendet tennénk a várólistáknál: meghatároznánk a maximális hosszukat, világos és átlátható szabályokat vezetnénk be, hogy mindenki pontosan tudja, mire jogosult – és protekció nélkül meg is kapja.

Több, közérthető adatot tennénk elérhetővé az egészségügy működéséről, és az e-egészségügyet a rendszer szerves részévé tennénk. Online, központosított időpontfoglalási platformot hoznánk létre háziorvosokhoz és szakrendelésekre.

Életpályamodellt vezetnénk be az egészségügy különböző szintjein dolgozóknak,

felülvizsgálnánk az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, fejlesztenénk a képzést. Pályakezdési pótlékkal és lakhatási támogatással segítenénk a fiatal szakdolgozók itthon tartását, különösen vidéken.

Béruniót valósítanánk meg az egészségügyben. A magyar egészségügyi dolgozó munkája érjen annyit, mint Nyugaton! Ez kulcs az elvándorlás és a pályaelhagyás megállításához.

Erős prevenciós és népegészségügyi programokat indítanánk, külön figyelemmel a leghátrányosabb helyzetben élőkre. Az állami szűrővizsgálatokon vagy véradáson részt vevők számára járulék-visszatérítést és fizetett szabadnapot biztosítanánk.

A legfontosabb népbetegségek gyógyszereinél a rászorulók számára maximálnánk a térítési díjat, a fennmaradó részt az állam átvállalná. Csökkentenénk a gyermeknevelő családok terheit a kisgyermekek gyógyszertámogatásának növelésével.

Az egészségtant kötelező tantárggyá tennénk a közoktatásban, szigorítanánk a gyógyszerreklámozás szabályait a felesleges gyógyszerfogyasztás visszaszorítása érdekében.

Széles társadalmi és szakmai vitát kezdeményeznénk a kötelező gyermekkori és egyéb oltások választhatóságáról, majd a vita lezárása után törvényalkotással vagy népszavazással születne döntés.

Létrehoznánk egy szakértői hálózatot a Covid elleni oltások hosszú távú egészségügyi hatásainak vizsgálatára, az esetleges mellékhatások feltárására és kezelésére.

Az egészségügy nem pártügy. Nem hatalmi kérdés. Hanem nemzeti ügy. Olyan rendszerre van szükség, ahol a beteg az első, az egészségügyi dolgozó megbecsült, a működés pedig átlátható és igazságos.

(A szerző a Jobbik elnöke.)