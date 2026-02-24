Varga Mihály ilyet még sosem tett

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal

6,25 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot,

és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb – jelentette be a jegybank kedden. Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalékra, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalékra csökkent.

A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Az irányadó rátát utoljára 2024 szeptemberében csökkentette az akkor még Matolcsy György vezette Monetáris Tanács, tizenhat hónap szigorú monetáris kondíció után immár Varga Mihály lépett újra a lazítás útjára.

A döntés ösztönzőleg hathat a meglehetősen halvány magyarországi beruházási hajlandóságra.

Így végre lehetőség nyílik, hogy újra beruházásvezérelt legyen a hazai gazdaság, azaz fenntartható módon növekedjen a magyar GDP.

(MTI nyomán)