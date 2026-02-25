Nem fogja elhinni, mekkora összeget vettek el Öntől is az államadósság törlesztésére

Míg 2021-ig az államadósság adósságszolgálata (azaz a kamat és tőketörlesztések) éves szinten 1000-1500 milliárd forint kiadást jelentettek a központi költségvetésnek ez az összeg 2025-re csaknem 4200 milliárd forintra ugrott. Ez azt jelenti, hogy míg korábban egy főre 110-130 ezer forint adósságszolgálati teher jutott, tavaly már fejenként 441 ezer forintot kellett ilyenre fordítania minden egyes állampolgárnak – számította ki a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján az Mfor.

A portál arra is rámutatott, míg a 2008-ban felvett IMF-hitel időszakában egyhavi nettó fizetés 85-95 százalékára rúgott az egy főre jutó adósságszolgálat, majd 2019-re ez az arány 50 százalék alá esett, mára ismét elérte a 90 százalékot.

A lap számításai szerint az adósságok törlesztésére kifizetett összeg még 2008-2010 között sem érte el a GDP 4,4 százalékát, 2024-ben a mutató 4,4 százalék fölé, tavaly pedig 4,8 százalékra ugrott. Kiemelik, bár Magyarország GDP-arányos államadóssága nem kiugróan magas (a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 74,9 százalék), a GDP-arányosan erre kifizetett összeg viszont elképesztő:

Olaszország és Görögország eladósodottsága 140-160 százalék, mégis csupán a GDP 3,5-4 százalékát fizetik ki adósságszolgálatként.

A gazdasági szaklap arra is rámutat,

a hozzánk hasonló eladósodottsági mutatókkal rendelkező osztrákok vagy finnek mindössze a bruttó hazai termék 1,5-1,8 százalékát fordítják az adósságuk kifizetésére.