Adorján Béla: Rendpártiak vagyunk, és rendet teszünk a hazánkban!

Az elmúlt évek bűnözési áradata, az olcsó drogok járványa és a napvilágra került, gyermekek elleni rémtettek után világosan ki kell mondanunk: elég volt, elfogyott a türelem!

A magyaroknak elege van abból, hogy a törvények nem a gyengéket és tisztességeseket, hanem az erőszakos gazembereket védik. Mi meghalljuk azt a szót, amit a közbizalom és közbiztonság romjai alól kiált a társadalom:

RENDET!

A legsürgetőbb feladat a pestisként terjedő olcsó, kotyvasztott dizájner kábítószerek elleni valódi küzdelem megkezdése.

Elég volt a látszatintézkedésekből,

nagyvárosi szórakozóhelyeken tartott kirakatrazziákból, bulvárlapok címlapjára kerülő narkós celebekből! A munkát elsősorban a falvakban, társadalom perifériájára szorult szegregátumokban kell kezdeni.

Az elmúlt években átalakult a drogkereskedelem gyakorlata: a legszegényebb rétegekben terjed a cserekereskedelem, az ellopott tárgyakkal történő fizetés. Ennek következménye a kisebb értékű, de tömeges lopások elszaporodása, amelyek szorosan összefonódnak az orgazdasággal és a droghálózatok működésével. A jelenlegi 50 ezer forintos szabálysértési értékhatár kijátszható, a károkat szándékosan alulértékelik, így a bűnözők gyakorlatilag kockázat nélkül tevékenykedhetnek. Ezen változtatni kell. Felül kell vizsgálni az értékhatárt, és

meg kell szüntetni azt a kiskaput, amely ma a szervezett, mindennapos lopások melegágya!

Véget kell vetünk az állatok mindennapos szenvedéseinek is! Nem „jóemberkedésből”, hanem azért, mert nemcsak a négylábúak, de az egész társadalom érdeke is. Az állatkínzás nem „csíny”, nem „gyermekkori hiba”, hanem súlyos, torz személyiségre utaló cselekmény. Számos kutatás bizonyítja, hogy akik állatok bántalmazásával kezdik, gyakran emberek ellen folytatják. Számos sorozatgyilkos kezdte beteges vágyainak kiélését állatokon.

Aki képes egy élőlényt minden ok nélkül gyötörni, az veszélyt jelent a közösségre. A börtön nemcsak megtorlás, hanem megelőzés is: meg kell védenünk a társadalmat az ilyen emberektől Letöltendő börtönbüntetést az állatkínzóknak! Nem felfüggesztettet, nem ejnye-bejnyét, hanem valódi, végrehajtandó szabadságvesztést kell kiszabni rájuk. Ne feledjük:

a jelen állatkínzója a jövő gyilkosa!

A legszigorúbb fellépést azonban a gyermekek védelmében követeljük. Ha felnőtt követ el bűncselekményt gyermek sérelmére, a büntetési tételeket jelentősen szigorítani kell. Ha pedig a bűncselekmény szexuális jellegű, ott nincs helye semmilyen második esélynek. Nem három csapás kell, hanem egy:

aki gyermeket molesztál, aki a legvédtelenebbeket támadja meg, azt élete végéig el kell zárni a társadalomtól.

Speciális fogva tartásban, hogy soha többé ne jelenthessen veszélyt egyetlen gyermekre sem.

A Jobbik szerint a jogállam nem a bűnözők védelméről, hanem az ártatlan emberek biztonságáról szól.

A tisztességes többség védelme elsőbbséget élvez a társadalomra veszélyes elemek kényelmével szemben.

Nem érdekel minket sem a kormány cinikus valóságtagadása, sem a liberálisok hápogása a „rendpártiság” ellen. Vállaljuk: rendpártiak vagyunk, és rendet is teszünk a hazánkban! Ehhez már csak az Ön bizalma kell áprilisban.

(A szerző a Jobbik elnöke.)