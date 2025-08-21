Adorján Béla: Szijjártó Péter kéresse be a harcoló felek nagyköveteit!

Harminc kilométerre a magyar határtól és a saját lakhelyemtől csapódtak be orosz rakéták egy magyarlakta településen, Munkácson – bár Sulyok Tamás köztársasági elnök igyekezett tompítani az orosz fél felelősségét azzal, hogy törölte posztjából a rakéta származásának jelölését, attól még az a fegyver orosz volt –, illetve dróntámadás érte a szintén a közelben fekvő Hárspatakot is – idézi fel közleményében Adorján Béla, a Jobbik elnöke. Az ellenzéki politikus emlékeztet, tizenkét ártatlan ember sérült meg,

„de amibe még szörnyűbb belegondolni: a támadásban magyar emberek is meghalhattak volna”.

A Jobbik elnöke szerint amikor ennyire közel kerül hozzánk a háború, amikor magyar életek vannak veszélyben, akkor

Szijjártó Péternek be kellene kéretni az orosz és az ukrán nagykövetet is,

felszólítva a két országot a háború mielőbbi befejezésére!

Hangsúlyosan fontos számunkra Kárpátalja őshonos magyarságának biztonsága és jóléte, épp ezért mindent meg kell tennünk a béke előmozdítása érdekében – írja közleményében az ellenzéki párt.

Mint arról lapunk is beszámolt, az esetre Sulyok Tamás meglehetősen „furcsán” reagált: bejegyzésében az „orosz rakétacsapás” kitételt jelző nélküli „rakétacsapásra” módosította.