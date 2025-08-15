Alaszka lázban ég: Putyin és Trump érkezése felforgatta Anchorage-t

utyin péntek hajnalban a távol-keleti Magadanban jelent meg, úton az alaszkai csúcs felé. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a térségben városfejlesztési és ipari projekteket tekint meg, és egyeztet Szergej Noszov kormányzóval. Magadan légvonalban mintegy 3000 kilométerre van Anchorage-től, a repülés nagyjából négy órát vesz igénybe.

A helyi logisztika komoly próbatételt kap: orosz beszámolók szerint csaknem félszáz akkreditált újságírót ideiglenesen az Alaska Airlines Centerben helyeztek el, a város szállodái teltházzal futnak. A lakosságnak a hatóságok útlezárásokat, megnövekedett rendőri jelenlétet és forgalmi torlódásokat jeleznek előre.

A nap tétje elsősorban Ukrajna: washingtoni és moszkvai források egyaránt úgy jelzik, hogy a felek egy tűzszüneti keretről és a háború „lehűtésének” feltételeiről egyeztetnek. Bár áttörést kevesen várnak egyetlen találkozótól, elemzők szerint akár gesztusértékű lépések (fogolycsere, humanitárius folyosók, csapáskorlátozási mechanizmus) is körvonalazódhatnak.

A tárgyalás menetrendjét az orosz fél részletesen ismertette: 11:30-kor (helyi idő) indul a négyszemközti szakasz, majd munkareggelibe torkolló, szűkített delegációs egyeztetés következik, a nap végén közös sajtótájékoztatóval.

Miért Anchorage?

A Fehér Ház és a Kreml is a biztonsági, protokolláris és logisztikai feltételek „optimális kombinációjával” indokolja a katonai bázis kiválasztását; a helyszín elszigeteltsége és kezelhető perimétere egy ilyen volumenű csúcsnál kulcstényező.

Mit figyeljünk ma este?

– lesz-e bejelentés bármilyen azonnali harctéri korlátozásról;

– megerősítik-e a felek a következő tárgyalási forduló időpontját és formátumát;

– milyen hangsúlyokat üt meg a közös sajtótájékoztató a szankciók, az energiapiac és a fegyverzetellenőrzés ügyében.