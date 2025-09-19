Ami az utca emberének az Otthon Start, az a NER-nek Palota Start

Rohamtempóban árverezik el az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának 1700 négyzetméteres palotáját, a kikiáltási ár 1,9 milliárd forint – írja friss Facebook-posztjában Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő rámutat, ez

„1,1 milliós négyzetméterenkénti ár, ennyiért egy káposztásmegyeri panelt sem lehet már venni”.

(Emlékeztetőül: az Otthon Start igénylésének egyik korlátja az 1,5 millió forintos négyzetméterár – A szerk.)

A belvárosi, Arany János utcai palota árverése néhány hétig tart, az ellenzéki politikus úgy véli, azért, mert „nyilván már rég megvan, hogy Tiborcz, Jellinek vagy Lőrinc strómanja veszi meg”.

Az Mfor csütörtökön azt írta, a Belügyminisztérium Széchenyi István tér és József Attila utca sarkán álló, 41 ezer négyzetméteres palotáját 50,7 milliárd forintért szerezte meg az egyetlen érdeklődő, ami

1,2 millió forintos négyzetméterárat jelent.

A lap emlékeztet, eladás előtt áll még a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Széchenyi utca és Akadémia utcai négyépületes tömbje, az Alpár Ignác tervei alapján készült volt Pénzügyminisztérium a József nádor téren, a Miniszterelnöki Kabinetiroda egykori bázisa a Garibaldi utcában és a Magyar Államkincstár Lechner Ödön által tervezett, Zsolnay cseréppel fedett Hold utcai palotája is.