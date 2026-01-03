Trump: elfogták a venezuelai elnököt és feleségét

Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolas Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és elrepítettek az országból. A műveletet az amerikai rendfenntartó szervekkel együttműködésben hajtották végre – írta magyar idő szerint szombaton délelőtt Donald Trump amerikai elnök a Truth Social profilján. A tengerentúli vezető későbbre ígért részletesebb tájékoztatást.

A The New York Times című lapnak nyilatkozva Donald Trump azt mondta, a hosszú, gondos és jó tervezésnek tulajdonítható a szombati akció sikere. „Briliáns művelet volt” – vélekedett.

A caracasi kormány közleménye szerint

az amerikai katonai művelet egyetlen célja Venezuela stratégiai forrásainak, elsősorban olaj- és ásványkincseinek megszerzése volt.

Anton Bendarzsevszkij, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, külpolitikai- és biztonságpolitikai szakértő Facebook-oldalán arra mutatott rá,

„két év leforgása alatt Venezuela lesz a negyedik szoros orosz szövetséges, amelyet támadás ér (ebből kétszer amerikai támadás), és semmit nem tudnak tenni ellene, cserben hagyva a szövetségeseiket a korábbi ígéretek ellenére. Örményország (2023-as karabahi háború), Szíria (Aszad-rezsim bukása, 2024 decembere), és Irán lebombázása (2025 júniusa) után Venezuelával folytatódik a sor.

A szakértő idézi az orosz külügyminisztérium közleményét is, mely szerint „az Egyesült Államok fegyveres agressziója Venezuela ellen mély aggodalmat és elítélést vált ki”, valamint hogy „hogy a venezuelai helyzetben fontos megakadályozni az eszkalációt és párbeszéd útján megoldást találni”. Anton Bendarzsevszkij szerint ez azt jelenti, hogy Oroszország nem fog ellenlépéseket tenni a szövetségese elleni beavatkozás miatt.

Mint arról lapunk korábban beszámolt, az Egyesült Államok légicsapásokat mért Venezuela fővárosárának, Caracasnak katonai létesítményeire.

Az amerikai külügyminisztérium szombaton arra szólította fel a Venezuelában tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy tartózkodjanak védett helyen. Az Egyesült Államok kolumbiai nagykövetsége által kiadott figyelmeztetésben egyben arra kérték az amerikai állampolgárokat, hogy a jelen helyzetben ne utazzanak Venezuelába. Az amerikai külügyi tárca már decemberben arra szólított fel minden amerikai állampolgárt, hogy sürgősen hagyja el Venezuelát. Caracasban az Egyesült Államok 2019 óta nem működtet diplomáciai képviseletet.