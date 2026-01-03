Donald Trump háborút indított (+videó!)

Számos, szinte egyidejű jelentés érkezett robbanásokról Caracas több pontjáról, köztük katonai létesítményekről is – írja a Privátbankár a BBC-re hivatkozva. A szemtanúk beszámolói szerint a város központjában található La Carlota katonai repülőtér és Fuerte Tiuna fő katonai bázis is érintett volt, és mindkét helyen videó is kering a robbanásokról.

Több környező település is áram nélkül van. Megerősítetlen jelentések szerint repülőgépek haladnak át a város felett.

A fejlemények az Egyesült Államok és Venezuela közötti fokozott feszültség idején történtek, mivel Washington folytatja katonai csapásait a Karib-térségben tartózkodó, állítólag kábítószert szállító motorcsónakok ellen.

Az Egyesült Államok szerint Nicolás Maduro venezuelai elnököt illegitim módon választották meg, és személyesen érintett az országon keresztüli kábítószer-csempészetben.

A venezuelai kormány szerint Washington közelmúltbeli intézkedései – beleértve a szankcionált olajszállító tartályhajók elkobzását is – Maduro elnök hatalomból való eltávolításának és Venezuela olajkészleteinek ellenőrzésére irányuló erőfeszítéseinek a részét képezik.

Később a CBS News amerikai tisztviselők tájékoztatása alapján azt közölte,

Trump elnök csapásokat rendelt el venezuelai helyszínek, köztük katonai létesítmények ellen.

„Venezuela elutasítja, elítéli és elítéli a nemzetközi közösség előtt az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi kormánya által a venezuelai terület ellen elkövetett rendkívül súlyos katonai agressziót”

– írta közleményében az ország vezetése.

A venezuelai elnök szükségállapotot hirdetett, és elítélte a támadásokat, mint az Egyesült Államok kísérletét az ország olaj- és ásványkincseinek elvételére. Nicolás Maduro „aláírta és elrendelte a külső zavargás állapotát kihirdető rendelet végrehajtását az ország egész területén”. Azt is elrendelte, hogy minden nemzetvédelmi tervet „a megfelelő időben és a megfelelő körülmények között” hajtsanak végre. Felszólították „az ország összes társadalmi és politikai erejét, hogy aktiválják a mozgósítási terveket és ítéljék el ezt az imperialista támadást”.