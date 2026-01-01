Egyre nagyobb bajban a munkáshitelesek

Gyors ütemben növekszik azoknak a száma, akik késedelembe estek a munkáshitel törlesztésével: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint

szeptember végén már 1,73 milliárd forintnyi állomány volt valamekkora késedelemben, miközben egy negyedévvel korábban még 800 millió forint alatt járt az érintett portfólió mérete

– hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A pénzügyi szaklap a jegybank adataira hivatkozva azt írja, a 90 napon belüli csúszásban lévő munkáshitel-állomány 38,6 százalékkal, 0,97 milliárd forintra nőtt három hónap alatt.

A 90 napon túli késedelemben lévő hitelek mennyisége viszont közel a kilencszeresére – 87 millióról 754 millió forintra – ugrott egy negyedév alatt.

Mindezek nyomán szeptember végén már a munkáshitel-állomány 1,3 százaléka volt valamekkora késedelemben, a 90 napon túl lejárt követelések aránya pedig 0,5 százalékot tett ki.

„A 90 napon túl késedelmes állomány fél százalék környéki aránya egyáltalán nem tekinthető magasnak: ám ha figyelembe vesszük, hogy a munkáshitel idén január óta érhető el – tehát igen fiatal konstrukcióról van szó –, és a késedelmes állomány meredeken nő, már jóval aggasztóbbnak tűnik a helyzet” – emeli ki Gergely Péter.

A 2025 januárja óta elérhető, akár 4 millió forint összegű, kamatmentes, szabad felhasználású, ingatlanfedezet nélkül felvehető munkáshitel iránti érdeklődés fokozatosan csökken: októberben 9,7 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, ami az indulás hónapját leszámítva az eddigi leggyengébb eredmény.

Az érdeklődés pedig annak ellenére mérséklődik, hogy a konstrukció igen vonzó feltételek mellett érhető el. A kamatmentesség mellett például a munkáshitel jutalmazza a gyermekvállalást is: a hitelt törlesztő nőknek a második gyermeknél elengedik a fennálló tartozás 50 százalékát, míg a harmadiknál a teljes, még meglévő tartozást átvállalja az állam. Emellett a munkáshitel törlesztése a jellemzően alacsonyabb jövedelmű fiataloknak sem jelent vállalhatatlan terhet: a portál munkáshitel-kalkulátora szerint 10 éves futamidőnél, 4 millió forintos hitelösszegnél havi 35 ezer forint körül alakul a törlesztőrészlet.

Ugyanakkor a jogosultsági feltételek igencsak leszűkítik a potenciális ügyfelek körét: az igénylőnek például el kellett múlnia 17 évesnek, de nem töltheti be a 26. életévét, nem lehet felsőfokú végzettsége, és a kölcsön igénylésekor nem tanulhat felsőoktatási intézményben. Ezen kívül elvárás a legalább 3 hónapos társadalombiztosítási jogviszony, a legalább heti 20 órás munkaviszony, a magyarországi lakcím, de a fiatalnak vállalnia kell azt is, hogy a hitel folyósítását követő 5 évben rendelkezni fog magyarországi lakcímmel, az országban dolgozik és él életvitelszerűen.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a csökkenő kereslet ellenére a munkáshitel egyáltalán nem elhanyagolható elem a lakossági hitelpiacon. A jegybank adatai szerint az év első tíz hónapjában összesen 150,8 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, a szerződések száma pedig megközelítette a 39 ezret.

„A megkötött szerződések összege alapján pedig a munkáshitel 10,3 százalékos részesedést hasított ki magának a fogyasztási hitelek piacán, ami ahhoz képest, hogy rétegtermékről van szó, egyáltalán nem rossz teljesítmény”

– mutat rá Gergely Péter.