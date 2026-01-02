Egyre homályosabban ígérget Nagy Márton

„A kormány célja változatlan: a következő időszakban a minimálbér elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot, erősítve a munkából élők megbecsülését és a magyar családok anyagi biztonságát” – írja az MTI-hez eljuttatott közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) annak kapcsán, hogy 2026. január 1-jétől a korábban megígért 13 százalék helyett csak 11 százalékkal emelkedett a minimálbér, melynek összege most bruttó 322 800, nettó 232 750 forint.

A korábbi megállapodás szerint 2026-ra 13 százalékkal kellett volna emelkednie a minimálbérnek, ehhez azonban olyan makrogazdasági mutatókat kellett volna teljesíteni, mint például a 2025-ös évre várt 3,4 százalékos GDP-növekedés, ez várhatóan 0,5 százalékos plusszá zsugorodott. A kabinet a 2026-os költségvetés tervezése során 4,1 százalékos gazdasági bővülést várt.

Nagy Márton 2024 őszén még azt ígérte, négy év alatt, tehát 2028-ra érhető el az 1000 eurós minimálbér és az 1 millió forintos átlagfizetés – idézi fel az Mfor, hozzátéve: a „következő időszak” megfogalmazás ehhez képest meglehetősen homályos. Megjegyzik, a magyar nettó minimálbér január 2-ai árfolyamon az 560 eurót sem éri el: idén egyelőre csak azt ünnepelhetjük, hogy végre átléptük az 500 eurós álomhatárt.