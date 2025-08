Amit ma Orbán Viktor tesz, az a Kádár-rendszer hitelből osztogatását idézi fel

Hiába adja sorra az interjúkat a kormányfő, akár azt nézzük, amit tesz, akár azt, amit mond, ezek a megnyilvánulások egyre erőtlenebbek, egyre hiteltelenebbek – reagált a Jobbik a miniszterelnök reggeli rádiós szereplésére. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott,

„talán maga Orbán Viktor sem hiszi már el, amit mond”.

A Jobbik közleményében azt írja, a pénteki miniszterelnöki interjúkban rendre nagy hallgatás van arról a tényről, hogy a repülőrajtból valójában zuhanórepülés lett.

A gazdaság rossz állapota azért is aggasztó, mert a „lakásügy” megoldása gazdasági kérdés is. A kormányzat bejelentett intézkedései pedig félő, hogy éppen a rossz gazdasági környezet miatt nem érik el pont azoknál a kívánt hatást, akiknek valóban nagy segítségre lenne szükségük a lakhatásuk terén – olvasható a Jobbik közleményében.

A Jobbik évekkel ezelőtt a Mi Várunk programjában már meghatározta annak szükségét, hogy épüljön Magyarországon évente legalább 5-10 ezer bérlakás – minél nagyobb mértékben magyar alapanyagokból és hazai kivitelezők munkájával –, amelyekbe a piaci ár legfeljebb feléért lehessen beköltözni. Lépni akkor kellett volna lakhatás terén.

Amit ma a kormányfő tesz, az hitelből osztogatás, amit a rossz emlékű Kádár-rendszer esetében már láttunk évtizedekkel ezelőtt, és azt is tudjuk, hova vezet az a gazdaságpolitika

– figyelmeztet az ellenzéki erő.

A hitelfelvételekkel kapcsolatban pedig óvatosságra int mindenkit a Jobbik. Emlékeztetnek,

a Jobbikon kívül már senki sem áll ki azokért a fogyasztókért, akiket több mint egy évtizeddel ezelőtt ugyanezek a bankok károsítottak meg a devizahitelekkel.

„Most ott tartunk, hogy kart karba öltve kell harcolnunk a bankok ellen az igazságért a kormány segítsége nélkül” – írják.

Továbbra is kiállunk a devizahitellel megkárosítottak mellett, rendelkezünk programmal a gazdaság talpra állítására, ahogyan a lakhatási válság megoldására is. Ezért is indulunk 106 helyen önállóan a 2026-os kormányváltásért, egy élhető és biztonságos Magyarországért – zárul az ellenzéki párt közleménye.