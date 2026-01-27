Az adófizetők állják a „fideszes Hajdú-Bét-botrány” kárát

A Bászna Gabona Zrt. nemfizetése miatt kárt szenvedett károsult megélhetésének, illetve fennmaradásának és a szükséges mezőgazdasági munkálatok fedezetének biztosítása érdekében az állam méltányossági alapú rendkívüli kárrendezést nyújt – jelent meg a hétfő éjszakai Magyar Közlönyben. Mint arról lapunk is beszámolt, a Kósa Lajos családja révén erős fideszes bekötöttségekkel rendelkező cég csődhelyzetbe került, nem tudja kifizetni a tartozásait, pedig

rengeteg gazdálkodó követeli a pénzét vagy a telephelyeken tárolt mezőgazdasági terményét a vállalattól.

A friss kormányrendelet értelmében a kárrendezés során az állam

a követelés kötbért, kamatot, késedelmi kamatot vagy a beszedéséhez kapcsolódó egyéb költséget nem tartalmazó összegét juttatja a kárt szenvedett gazdáknak.

A kérelmet, melynek benyújtására 30 nap áll rendelkezésre, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara bírálja el. Magánszemély károsult esetén az állam által kifizetett kárrendezés összege mentes a személyi jövedelemdó alól.