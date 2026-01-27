Kiderült, mennyibe kerül a közszolgálati dolgozók lakhatási támogatása

180 milliárd forintot csoportosít át a kormányzat a költségvetésben a közszolgálati dolgozók lakhatási támogatására – derül ki a hétfőn éjszaka megjelent Magyar Közlönyből.

A gazdaságfejlesztési keret terhére történő, összesen 300 milliárd forintos átcsoportosításnak ez a legfajsúlyosabb tétele, emellett 51,4 milliárd jut közutak felújítására, 22,5 milliárd felsőoktatásra, 17,1 milliárd a gödöllői Grassalkovich-kastély felújítására, 16 milliárd járóbeteg-szakellátásra és szintén 16 milliárd az egészségügy egyéb működési kiadására.

A közszolgálatban dolgozók idén legfeljebb évi 1 millió forintot igényelhettek lakáscélú hitelük törlesztésére vagy lakóingatlanuk megvásárlásához az önerő támogatására. A Magyar Közlönyben megjelent másik szabályozás értelmében a támogatást az országgyűlési képviselőknek, nemzetiségi szószólóknak az asszisztensei, valamint az önkormányzati tűzoltóságnál szolgálatot teljesítő tűzoltók is igényelhetik.