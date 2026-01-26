Ne menjen a jégre, úgy járhat, mint ez a rendőrautó!

Életveszélyes a jégen tartózkodni, az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege, ezért

senki ne menjen a jégre!

– figyelmeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője vasárnap.

Mukics Dániel az MTI-nek elmondta: a természetes vizek jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezért mindenki kerülje a természetes vizek jegét!

Az OKF szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a környezetünkben valaki a jeges vízbe esik, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot.

A rendőrség szintén arra figyelmeztet, veszélyes lehet a jégre menni, az még egy rendőrautó alatt is beszakadhat – erre utal a Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldalán mesterséges intelligencia segítségével készített kép is.

Az enyhülő időjárás előrejelzéséről itt adtunk hírt:

(MTI nyomán)