Újabb belharc a Fideszben

Támogatásommal a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országos Választmánya feloszlatta az érdi szervezetet – írja Facebook-bejegyzésében Kardosné Gyurkó Kata, aki kifejti, választókerületi elnökként (ez egyben képviselő-jelöltséget is jelent – A szerk.) úgy érzi,

egy hatékonyabb, konstruktívabb, mentalitásában és stílusában is megújult érdi Fideszre van szükség.

„Az új csapat már készen áll, amelynek munkája elsődlegesen a város és a választókerület képviseletét jelenti a politikában, s csak emellett a politika képviseletét a városban. Ezt támogatja az Országos Választmány oszlatásról szóló döntése” – olvasható a posztban. Hogy nem kis volumenű ügyről, hanem komoly belharcról lehetett szó, azt az támasztja alá, hogy az új vezető hozzáteszi,

„alig három hónappal az országgyűlési választások előtt egy ilyen döntéshez komoly elkötelezettség és politikai bátorság szükséges”.

Ezt támasztja alá a HVG gyors körkérdésekkel alátámasztott cikke is. Ugyanis Kardosné Gyurkó Kata még december 30-án levelet írt Kövér Lászlónak, a Fidesz választmányi elnökének, melyben így fogalmaz:

„A belső konfliktusok magva, véleményem szerint csak az érdi Fidesz feloszlatásával, majd újjászervezésével orvosolható.”

A levélben Kardosné Gyurkó Kata egy egész oldalt szentelt annak, hogy az alapszervezeti elnököt, és az önkormányzati frakció három fideszes képviselőjét azzal vádolja, Érd polgármestere, Csőzik László különböző ajánlatokkal magához kötötte, „megvásárolta” őket. A „vádak” között olyanok szerepelnek, miszerint egy önkormányzati cégnél van valamilyen, nem is vezető állásuk, vagy éppen azt, hogy bizottsági tagságot viselnek.

A lap a feloszlatásról szóló tájékoztatást is közzétette, mely szerint

– „a kudarccal végződött 2024. június 9-i önkormányzati választásokat követően, tartósan megbomlott a belső egység”,

– „a fennálló méltatlan állapot súlyosan sérti a Szövetség érdekeit és jó hírét”,

– az alapszervezet „a közelgő újabb országgyűlési választásokra való felkészülésre alkalmatlanná vált”.

Végül a választmány megállapította, „a számos szabálytalansággal terhelten működő csoport teljes és átfogó megújítása, különös tekintettel a közelgő országgyűlési választásokra, nem várathat tovább magára, s ez pedig nem képzelhető el annak feloszlatása nélkül”.

Kardosné Gyurkó Kata 2024-ben Érd polgármesteri székéért indult, de 32,58 százalékos eredménye édeskevés volt Csőzik László 61,26 százaléknyi voksával szemben.

