Fodor Lajos: Szigetszentmiklós és környéke példát tudjon mutatni az ország számára!

Fodor Lajos vállalkozót, civil aktivistát indítja a Jobbik a Szigetszentmiklós központú Pest vármegye 10. választókerületében – hangzott el az ellenzéki párt sajtótájékoztatóján.

A jobbikos jelölt célként tűzte ki, hogy a körzet

„a legjobb hely legyen, példát tudjon mutatni az ország számára”,

és elinduljon a fejlődés útján.

Az ellenzéki politikus ismertette, a 2022-ben alakult civil szervezetük aktívan lépett fel több helyen is a környezeti károkat okozó akkumulátorgyárak ellen, illetve sikeresen léptek fel a száj- és körömfájás miatt leölésre szánt állatok védelmében.

Célként jelölte meg a térség lakóinak jólétét és hogy közösen dolgozzon a választókerület településeinek polgármestereivel.

„Tűzön-vízen át kiharcolok mindent, amit el tudok érni saját erőmből”

– ígérte Fodor Lajos, aki szerint a mai kor kihívásait nekünk kell megoldanunk gyerekeink és unokáink számára.

A sajtótájékoztatón Adorján Béla, a Jobbik elnöke hangsúlyozta, pártja 106 egyéni választókerületi jelölttel és önálló listával indul az április 12-i választáson. Kiemelte, céljuk, hogy ne csupán kormányváltás, hanem valódi rendszerváltás is legyen a választás után. Ennek keretében valódi többpárti demokráciát szeretnének megvalósítani.

A pártvezető azt mondta, ügyközösségekben gondolkodva minden, az ügyhöz kapcsolódó aktivistát magukhoz fogadva hajtják végre. Így valósulhat meg az Országgyűlésben minden társadalmi réteg érdekképviselete. Adorján Béla szerint Fodor Lajos alkalmas arra, hogy a helyiek érdekeit ne pártok függvényében, hanem az emberek szempontjából képviselje.

Az ellenzéki politikus aláhúzta, nem szabad, hogy az egyik akarnok helyére egy másik kerüljön, mert látható, az akarnokok tönkreteszik az országot anyagilag, erkölcsileg.