Döntött az EU, büntetés járhat az orosz energia importjáért

Hétfőn az Európai Unió 27 tagállama hivatalosan elfogadta az EU-ba irányuló orosz csővezetéken szállított gáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának fokozatos megszüntetéséről szóló rendeletet. Az új szabályok az energiaellátás hatékony ellenőrzésére és diverzifikálására vonatkozó intézkedéseket is tartalmaznak – olvasható az Európai Tanács sajtóközleményében, melyet az Index szemlézett. A rendelet fontos mérföldkő a REPowerEU célkitűzésének megvalósításában, amely az EU orosz energiától való függőségének megszüntetését tűzi ki célul.

A rendelet szerint tilos lesz az orosz csővezetéken keresztül szállított gáz és LNG importja az EU-ba. A tilalom a rendelet hatálybalépésétől számított hat héttel lép életbe. A meglévő szerződésekre átmeneti időszak vonatkozik. Ez a fokozatos megközelítés korlátozza az árakra és a piacokra gyakorolt hatást – tették hozzá.

A teljes tilalom 2027 elejétől lép hatályba az LNG-importra, 2027 őszétől pedig a csővezetéken szállított gáz importjára,

utóbbinak eredetét az EU az import engedélyezése előtt ellenőrizni fogja.

A lap azt is írja, az új szabályok be nem tartása esetén a bírság magánszemélyek esetében legfeljebb 2,5 millió euró (956 millió forint), vállalatok esetében pedig maximum 40 millió euró (15,3 milliárd forint), a vállalat éves forgalmának legalább 3,5 százaléka, vagy a becsült tranzakciós forgalom 300 százaléka lehet.

A rendelet értelmében az orosz energiahordozókat importáló tagállamoknak diverzifikációs tervet kell készíteniük. Vészhelyzet kihirdetése esetén, valamint ha az ellátás biztonsága egy vagy több EU-országban súlyosan veszélybe kerül, a bizottság legfeljebb négy hétre felfüggesztheti az importtilalmat.