Nyerges Zsolthoz került Pintér Sándor korábbi cége

Mostanra teljes egészében Nyerges Zsolté lett az őrző-védő szektor legnagyobb hazai cége, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. – írja az Mfor. Simicska Lajos korábbi üzlettársa először többségi tulajdonos lett a NER legnagyobb őrző-védő cégénél, melyben a mostani belügyminiszternek 2003 és 2010 között közvetlen irányítást biztosító részesedése volt.

Emellett Nyerges tavaly N.E.Z. Investment Zrt. néven alapított egy tanácsadó céget. Ebben tulajdonostársa a volt közgépes vezető, Sárvári Tamás Mihály, akivel 2017 és 2022 között Svájcban működtették a N.E.Z. Management & Consulting AG nevű vállalkozásukat. Ez a N.E.Z. Investment Zrt. lett a N.E.Z. Capital Kft. tulajdonosa, mely bekebelezte a Civil Zrt.-t.

A gazdasági lap most kiderítette, Sárvári Tamás tavaly november 12-e óta már nem kisebbségi tulajdonos, hanem csak a Civil Zrt. igazgatósági tagja, a helyét az Arno’99 Zrt. vette át, amely Nyerges Zsolt egyik régi vállalkozása.

Így tehát mostanra Nyerges Zsolt személyesen és egy az egyik cégén keresztül birtokolja a Civil Zrt.-t

– írja az Mfor. Hozzáteszik, az Arno’99 Zrt. cég alapította 2006-ban az E-OS cégcsoporthoz tartozó E-OS Energiakereskedő Zrt.-t, amely az Elios első részvényese volt.

A pénzügyi szaklap cikkében megjegyzi, Nyerges Zsolt sok esetben csak átmeneti tulajdonos két tranzakció között. Felidézik, ugyanő a 2018-as választás után, Simicska Lajos háttérbe vonulását követően vette át a Közgép-birodalom irányítását, amit aztán gyorsan tovább is adott Mészáros Lőrinc üzlettársának, Szíjj Lászlónak.