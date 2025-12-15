Az édesapa életébe került, mégsem adja vissza a devizás család pénzét a bank

Szabóék két részletben tízmillió forint svájci frank alapú kölcsönt vett föl ingatlanvásárlás céljából, amit az egekbe szökött törlesztőrészletek miatt csak 2015-ig tudtak fizetni. A kapott kölcsönösszeget már visszafizették, ám további 48 millió forintot hajtott be rajtuk a végrehajtó, aki szerint még így is 24 millió hátralékuk van. A bank nem állítja le a végrehajtást – írja a 24.hu.

A Szabó család mindenét elvesztette a végrehajtás során, az apa meghalt (a család szerint nem bírta elviselni a történteket), anya és lánya kilakoltatás előtt áll.

Bár család első- és másodfokon elveszítették a pert, a Kúria a javukra fordított 2022-ben, megállapítva, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás tisztességtelen volt, a szerződés így érvénytelen, ezért a Fővárosi Törvényszéket mint elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.

A Kúria épp a devizahitelesek szempontjából döntő fontosságú európai unió bírósági (EUB) ítélettel megegyezően döntött, amely alapján csak a kapott összeget kellene visszafizetni az adósoknak.

Ismert, tavasszal Marczingós László ért el olyan ítéletet a luxembourgi székhelyű intézménynél, mely szerint

ha a egy szerződésben bármilyen tisztességtelen kitétel szerepel, az érvénytelen, és a kontraktust a fogyasztó akarata ellenére még jogalkotási úton (devizahiteles törvények) révén sem lehet érvényessé nyilvánítani.

Bár az EUB értelmező döntését a magyar bíróság kérte, később a Kúria – Marczingós László véleménye szerint jogkörét túllépve – értelmezte az értelmező döntést is, és azt mondta, az csak az árfolyamkockázati tájékoztatás elégtelen voltából eredő tisztességtelenségre vonatkozik, pont emiatt kellene érvénytelennek nyilvánítani Szabóék szerződését.

Ám a Fővárosi Törvényszék múlt pénteki tárgyalásán még mindig nem sikerült pontot tenni az emberéletet is követelő ügy végére.