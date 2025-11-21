Az MNASZ bunkósbotként használja a jogszabályokat a hobbiból sportolók ellen

2024-ben született egy jogszabály az autó- és motorsportrendezvények szabályozásáról, mellyel mindenki egyet is ért, hiszen veszélyes üzem, ám ez a hobbisporttól indul – mondta az M1 Ma reggel című műsorában Bencze János. A Jobbik országgyűlési képviselője felidézte, a Nyerges Rallyn történt a legsúlyosabb magyar baleset, ami öt halálos áldozatot követelt, és a mai napig nincs felelőse, illetve a Győr Rallyn a verseny személyzetével esett meg egy baleset.

Ezek azonban a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) égisze alatt szervezett, azaz profi rendezvények voltak,

ez a szervezet kapta meg azt a jogot, hogy igazgassa a teljes magyar gépjárműsportot

– húzta alá az ellenzéki honatya, aki azt sérelmezte, hogy

a hobbirendezvényekre túlterjeszkedett a rendelet, amit az MNASZ „bunkósbotként” használt.

Kifejtette, egy baráti összejövetelre így ugyanazok a biztosítási, engedélyeztetési szabályok vonatkoznak, mint a profi rendezvényekre.

„Ez olyan, mintha a srácok lemennek a grundra rúgni a labdát, és az MLSZ-től kéne engedélyt kérniük, hogy focizhassanak, és ugyanúgy biztonsági szolgálat, beléptetés vonatkozna rájuk!”

– mutatott rá Bencze János, aki szerint ez abnormálissá vált.

Az ellenzéki honatya közölte, a napokban Schmidt Ádám sportét felelős államtitkárnál járt, akivel – mint fogalmazott – „egy kimondottan érdem beszélgetést” folytattak, akivel megbeszélték a felvetéseket, amivel ki lehet javítani a hibákat.

Kifejtette, azt szeretnék, hogy az MNASZ-nek ne legyen a hobbirendezvények felett felügyeleti joga és vétójoga sem. Példaként felhozta, hogy ha egy hobbirendezvény ütközik egy MNASZ-rendezvény időpontjával, akkor a szervezet vétót emelhet.

Bencze János szerint ha a hobbirendezvény megfelel az egyébként igen szigorú biztonsági feltételeknek, például biztosítás, mentők, tűzoltók, akkor ne lehessen megtagadni a rendezvény engedélyezését. Erre volt példa a közelmúltban a driftünnep, melyet tizenhat országban rendeztek volna meg, de hazánkban betiltották.

Kérdésre válaszolva a jobbikos képviselő azt mondta, folytatják a tárgyalásokat az államtitkárral, hiszen ez a sportnak egy speciális válfaja, például értelmezhetetlen a szurkolótáborok fogalma, de

egy erdőben rendezett terepversenyen, ahol a rendőrség ellenőrzi a feltételeket, a hatóság felteszi a kérdést, hogy „a szurkolóktól elkobzott szúró- és vágófegyvereket hova zárják el”.

Ezek csendes sportok a nézők részéről – mutatott rá Bencze János.

A riporter kérdésére kifejtette, a hobbirendezvényt az alábbi kritériumokkal választanák le a profi sportrendezvényről:

– bevétel szerzésére nem alkalmas, belépőjegyet nem szedhetnek,

– nem lehet nyilvánosan meghirdetett, tömegeket ne csábítsanak.

A jogszabályi finomítások között megjegyezte, például olyan javaslat is érkezett, hogy ne legyen kötelező az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kocsijának igénybe vétele, mert ezzel túlterhelik az OMSZ-t, ezt egy maszek mentőszolgálat is el tudja látni.

Ismertette, matricában megtestesülő kampányt indítottak „Szabad autó- és motorsportot!” néven, amit a képviselői közösségimédia-oldalán lehet igényelni. Kiemelte, ez nem valami ellen jött létre, hanem közösségi összefogást szeretnének. Így elkerülhető lenne, hogy a 30 éves múltra visszatekintő Mikulás Rally idén elmarad, a sportszakma pedig ezt az MNASZ hibájának tudja be.

Az adás itt nézhető meg: