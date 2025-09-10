Belevágott az Otthon Startba? Használja ki ezt a lehetőséget is!

Kétségkívül csábító lehetőség az Otthon Start révén lakáshoz jutni, a hitelfelvevőre jutó 3 százalékos kamatteher a jelenlegi hazai kamatkörnyezetben a legkedvezőbb. (Hogy a kormányzat ezzel csak a keresleti oldalt emeli meg, ami a közgazdaságtan szabályai szerint az árak emelkedéséhez vezet, az nyilván a szerződőt már kevésbé érdekli.)

A törlesztőrészletek kifizetéséhez azonban jelen cikkünkben adunk egy olyan tippet, mely egy másfajta állami kedvezmény kihasználásával további segítséget nyújthat a hiteltörlesztőknek. Ez pedig az egészségpénztáraknak az önsegélyező lába.

A tanévkezdés kapcsán már említettük,

az állam az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba befizetett összeg 20 százalékát, de legfeljebb 150 ezer forintot adójóváírásként visszatéríti a megtakarítónak a személyi jövedelemadójából.

Amiről sokan nem tudnak, hogy

az egészségpénztári önsegélyező egyenleg a lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére is felhasználható.

A szabályok szerint az ily módon teljesített törlesztőrészlet havi összege legfeljebb az év elején érvényes havi minimálbér 15 százaléka lehet, azaz 2025-ben 43 620 forint.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ezt az összeget a hiteltörlesztő nem közvetlenül a banknak utalja, hanem az egészségpénztárnak, ahol jelzi, hogy szeretné kihasználni ezt a lehetőséget, a hitelező banknak meg ennyivel kisebb összeget utal havonta.

Miért is éri meg?

Mivel az állam az önkéntes pénztárakba, így az egészség- és önsegélyező pénztárba utalt összeg után 20 százalék (de legfeljebb 150 ezer forint) adójóváírást biztosít a befizetett személyi jövedelemadóból (szja), így az is felhasználható lesz bármely célra, így a hitel újabb törlesztésére is. Éves szinten ez azt jelenti, hogy (a jelenlegi, 290 800 forintos minimálbérrel számolva) tizenkét hónapra 43 620 forintos önsegélyező pénztári felhasználását figyelembe véve 523 440 forint befizetést kell teljesíteni. Ezt az összeget tehát a hitelező bank helyett az önsegélyező pénztárba lehet fizetni,

mely után az idei évben akár 104 688 forint adójóváírás járhat a befizetett szja-ból.

(Aki szeptemberben vette fel és kezdte visszafizetni a hitelt, például az Otthon Start keretében, az értelemszerűen négy hónapban tud ily módon törleszteni, a pénztárnak utalt 174 480 forint után 34 896 forint jóváírásra számíthat.)

Ez a jóváírás az adóévet követő évi szja-bevallás véglegessé válásától számított 30 napon belül jár vissza a pénztári számlára, azaz nagyjából két és fél hónapra ismét biztosítva van a törlesztésnek ez a része. Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adózók jelentős részének elkészíti az szja-bevallását, és az május 20-án mindenképp véglegessé válik, azaz a pénztári befizetés után járó jóváírás június 20-a körül megérkezik,

aki viszont saját magának készíti el az adóbevallást már február közepén, annak benyújtástól számított 30 napon belül, azaz már március közepén jóváírják egészségpénztári számláján a visszajáró összeget.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) tavaly megkötött megállapodása értelmében 2026-ra 13 százalékos minimálbér-emelés várható. Ez azt jelenti, hogy a jelzáloghitel-törlesztésre fordítható önsegélyező pénztári keret jövőre havi 49 290 forintra nőhet. Ha ez így lesz, akkor tizenkét hónapra 591 480 befizetés után 118 296 forint adójóváírás vehető majd igénybe a jövő év során.

A pontos részletekért keresse fel az egyes egészség- és önsegélyező pénztárak honlapját!