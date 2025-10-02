Beszólt az államtitkár a háziorvosoknak, majd kínos magyarázkodásba kezdett

Az Ultrahang podcast vendége volt Takács Péter egészségügyi államtitkár, aki a beszélgetés egyik pontján a Telex tudósítása szerint az egyre több betöltetlen háziorvosi praxisról ezt mondta:

„Most mennek nyugdíjba a kollégák és háziorvos-utánpótlás nem volt. Ezt nagyon könnyű a kormányra rákenni, meg biztos, hogy a korábbi egészségügyi kormányzatok nem is foglalkoztak olyan kiemelten a háziorvoslással, mint ahogy én mostanában csinálom, de azért egy kicsit az orvosszakma is legyen önkritikus! Tehát a háziorvos az – hogy is mondjam – egy maradékelven választódott ki az egyetem után. Tehát az ment háziorvosnak, aki máshova, a klinikumba nem fért be, ami szerintem egy borzasztóan degradáló dolog, és ebben az orvostársadalomnak is [van felelőssége].”

A műsorvezető felvetésére, hogy ennek oka az lehet, „nem jó biznisz” háziorvosnak lenni, az államtitkár így válaszolt: „Meg inkább az, hogy a háziorvosi szakma presztízse az az elmúlt két-három évtizedben nagyon lesüllyedt. Pedig egy holisztikus tudással kell rendelkeznie – egy jó háziorvos aranyat ér – neki mindenhez kell értenie, mindenhol föl kell ismernie, ahol nagy baj van.”

Takács ezután arról beszélt, hogy a háziorvosoknak elvileg egy fontos kapuőrszerepe lenne, amelynek elvégzésére a háziorvosok egy része képes, egy része azonban nem. Úgy látja, ennek az az oka, hogy a háziorvosok akkor is megkapják a finanszírozásuk 95 százalékát, ha nem jól végzik, vagy alig végzik el a munkájukat. „Ez nem jó rendszer” – mondja, majd arról beszél, hogy próbálnak ezen változtatni.

A háziorvosokat degradáló mondatra a Magyar Orvosi Kamara (MOK) a közösségi médiában reagált. Mint írják, Takács kijelentése

„súlyosan sérti a magyar háziorvosok emberi és szakmai méltóságát, valamint ellentmond az orvosi nyilvántartásból lekérdezhető adatoknak is”.

A MOK szerint az államtitkár mondatai tájékozatlanságáról tesznek tanúságot. Kiemelik, a háziorvosok között sokan kitűnő minősítésű diplomával, több szakvizsgával rendelkeznek. Hangsúlyozzák, a terület kormányzatokon átívelő évtizedes elhanyagolása miatt a háziorvosi pályára jelentkezőknek bürokratikus terhekkel, korlátozott szakmai jogosítványokkal, elégtelen a finanszírozással, újabban a polgári jogaikat korlátozó, az idős, várandós és beteg kollégákat is ügyeletre kötelező kényszerszerződésekkel kell szembe nézniük és vállalni e terhek viselését a betegek érdekében. Rámutatnak, Takács Péter feladata lett volna az alapellátás leépülésének megállítása, azonban a betöltetlen körzetek száma az ő irányítása alatt 600-ról 1000-re nőtt, miközben a MOK javaslatait az egészségügyi kormányzat „szóra sem méltatta vagy elutasította”.

A MOK bejegyzése alá Takács Péter hozzászólást írt, amelyben álhírgyártssal vádolja meg a kamarát. Kommentje így szól:

„Egyre mélyebbre süllyed a tisztelt Elnökség! A műsorban éppen arról beszéltem, hogy több évtizedig méltatlanul alulértékelt volt a háziorvosi hivatás. Ez nem helyes, ezen változtatni kell és vannak is erre eszközeink (például az a háziorvosok kompetenciáit bővítő jogszabálycsomag, amivel a Kamara is egyetért). Mivel a Magyar Orvosi Kamara vezetése már nem is leplezi, hogy – akár álhírek gyártása árán is – tiszás propagandát tol, javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg az eredeti beszélgetést.”