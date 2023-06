Brenner Koloman: Sokatmondó, hogy a kormány a Vodafone felvásárlását választotta a tanárok béremelése helyett

Brenner Koloman a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezető-helyettese szombat délelőtt Veszprémbe látogatott, hogy ott vegyen részt az ellenzéki párt országos aláírásgyűjtő akciójában, melynek célja, hogy normális béreket és normális életet követeljenek a magyar emberek számára a kormánytól.

El akarjuk érni azt, hogy több mint 30 évvel a rendszerváltoztatás után végre a magyarok bére is felzárkózzon arra a szintre, amit már azokban az országokban is elértek, akikkel a szovjet-orosz megszállás után együtt indultunk.

Sajnos ebből a több mint 30 évből Orbán Viktor és a Fidesz kormányzott 17 éven keresztül, a maradék 12 év balliberális kormányai pedig ugyanezt a gazdaságpolitikát folytatták, ami alapvetően arra épül, hogy a magyar munkás olcsón dolgozik, ehhez képest jól végzi a munkáját, ezért olyan alacsony hozzáadott értékű iparágakat vonzunk hazánkba, mint most például az akkumulátorgyárak – magyarázta a jobbikos politikus.

Szomorú tény, hogy az Európai Unió tagállamai közül lassan hazánk az utolsó, ami a bérek színvonalát illeti.

Brenner Koloman szerint ezért az elmúlt 30 év minden kormánya felelős, mert hibás gazdaságpolitikát folytattak. Egy gyakorlatilag fenntarthatatlan állapotot hoztak létre. A Jobbik-Konzervatívok azért gyűjt most aláírásokat országszerte, hogy ez a helyzet megváltozhasson végre.

Sajnos az a politika, ami ehhez kellene meglehetősen távol esik az elmúlt 13 év fideszes, hatalmi politizálásától.

Pedig a Jobbik-Konzervatívnak meg lenne a megoldása: a párt egy elkülönített béralapot hozna létre a költségvetésben, amire a magyar kis- és középvállalkozások tudnának pályázatot benyújtani bérfelzárkóztatási céllal. A jobbikos politikus szerint ez már a most tárgyalás alatt álló költségvetésben is megvalósítható lenne, de mivel az, hogy mi van egy költségvetésben, értékválasztás kérdése is, ezért nem számít a kormány belátására.

Brenner Koloman utalt itt a pedagógusok béremelésére is, amire személyesen is több alkalommal nyújtott be költségvetési módosító indítványt, de a fideszes többség mindannyiszor elutasította.

Egy felelős, nemzeti, konzervatív kormány erre áldoz, nem pedig mondjuk a Vodafone felvásárlására!

Ez utóbbi tételből 50 százalékkal meg lehetne emelni a magyar pedagógusok bérét azonnal. Az ellenzéki politikus szerint ezek után álságos és cinikus az a kormány, amely az EU-s források beérkezéséhez köti a pedagógusok béremelését.

Hangsúlyozta: hazánk költségvetésének legfeljebb néhány év alatt el kellene jutnia addig, hogy nem a minimális 6 százalékát tegyék ki az oktatásra fordított források, hanem legalább 8 százalékát.

Brenner Koloman hozzátette, hogy az EU-s pénzeket is meg lehetne szerezni, ha a kormány nem Putyin trójai falova lenne Európában, hanem jó szövetséges. Rámutatott: Magyarország számára az Unió a jólét garanciája, a NATO pedig a biztonságunk záloga, ezért első sorban a mi érdekünk jó szövetségesként viselkedni.

