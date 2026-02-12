Kecskeméti István: Dombóvár környékét is a fiatalok, munkaképesek elvándorlása sújtja

A Dombóvár központú Tolna vármegye 2-es számú egyéni választókerületében Kecskeméti István indul a Jobbik színeiben az április 12-i választáson, így ebben a régióban is teljessé vált a Jobbik jelöltjeinek névsora – írja közleményében az ellenzéki erő.

Mint tájékoztatnak, Kecskeméti István 60 éves bonyhádi lakos, könyvelői végzettséggel rendelkezik, helyben élőként nap mint nap szembesül körzete égető problémáival.

A jobbikos jelölt úgy látja,

a fiatalok és a munkaképes korúak elvándorlása, külföldi munkavállalása súlyos tünet és egyben következmény,

a térség egyik legnagyobb gondját eredményezik, amit meg kell oldani. Kecskeméti István szerint ehhez elsősorban helyi munkahelyteremtésre, a kis- és középvállalkozások támogatására, valamint az önkormányzati és térségi együttműködések megerősítésére van szükség.

Az elvándorlás egyik jelentős, szomorú következménye, hogy az idősödő szülők egyedül maradnak – véli a Jobbik politikusa. Ezért úgy gondolja, önkormányzati szinten szükséges a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszerek bővítése, valamint olyan közösségi programok szervezése, amelyek csökkentik az idősek elszigeteltségét.

Kecskeméti István arra is rámutat,

az egészségügyi ellátás színvonala romlik a tolnai térségben is,

és sokak számára elérhetetlenné válik, a helyi rendelőintézetek szisztematikus kapacitásszűkítése, a súlyos szakemberhiány és az ellátási időpontok folyamatos csúszása mindennapos, amin változtatna. A jobbikos jelölt célja a helyi rendelők kapacitásának bővítése, az ellátás stabilizálása és a tényleges lakossági igényekhez igazodó szolgáltatásszervezés.

Megválasztása esetén olyan körzetet teremtene, ahol érdemes maradni, ahová jó hazatérni, és ahol az idősek biztonságban élhetnek.