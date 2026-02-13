Buczkó Réka: Tudásomat Veszprém és térsége fejlődése érdekében kamatoztatom

Veszprém vármegye 1-es számú egyéni választókerületében Buczkó Réka indul a Jobbik színeiben az április 12-i választáson – közölte az ellenzéki párt

Közleményük szerint Buczkó Réka élelmiszermérnök, élelmiszer-biztonsági és élelmiszerjogi szakember. Közel huszonöt éve dolgozik az élelmiszeriparban, ekkora szakmai tapasztalattal a háta mögött számos szakmai megoldással rendelkezik, hogy lehetne Veszprémet és térségét fejleszteni. Elsődleges céljának tekinti

a 8-as főút és a várost körülvevő mellékutak felújításának felgyorsítását, a reggeli és délutáni torlódások drasztikus csökkentését.

Vallja, hogy korszerű, átgondolt úthálózat nélkül nincs fejlődő város.

Buczkó Réka kiemelte, az egészségügy kérdése nem tűr halasztást. A választókerületben lévő betöltetlen háziorvosi praxisok rendezése, a helyi orvosi ügyeleti rendszer megerősítése, valamint a veszprémi kórház eszközparkjának, különösen a diagnosztikai területeknek a modernizálása szükséges.

A jobbikos politikus hölgy államilag támogatott bérlakásprogramot is indítana pályakezdőknek és fiatal családoknak, ösztöndíjprogramot hozna létre a hiányszakmákat tanuló veszprémi diákok számára, a helyi vállalkozásoknak célzott adókedvezményt biztosítana az új munkahelyek teremtéséhez.

Buczkó Réka a körzetben élő idősek számára a házigondozási és otthoni segítségnyújtási szolgáltatásokat kibővítené, hogy biztonságban, saját otthonukban öregedhessenek meg. Emellett fejlesztené a helyi rendészetet és a térfigyelő rendszert, mert a biztonságérzet minden polgárnak alapvető joga.

„Élelmiszermérnökként a természet védelme számom személyes ügy. Olyan zöldterület-védelmi programot indítanék, amely gátat szab az indokolatlan beépítéseknek és növeli a parkosított felületeket. Minden beruházást teljesen átláthatóvá tennék”

– húzta alá a Jobbik veszprémi jelöltje.

Buczkó Réka azért indul a 2026-os választásokon, hogy tudását ne csak vállalati szinten, hanem Veszprém és térsége fejlődésének szolgálatában is kamatoztassa – zárul a Jobbik közleménye.