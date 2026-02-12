Felgyorsultak az események a benzinkutakon

Pénteken a nagykereskedelmi árak ismét kismértékben módosulnak. A gázolaj ára nem változik, a benzin ára emelkedik literenként bruttó 3 forinttal – tájékoztat a Holtankoljak. Az autós portál saját statisztikái alapján azt is írja, csütörtökön ezek az átlagárak a hazai kutakon:

– 95-ös benzin: 560 forint/liter,

– gázolaj: 575 forint/liter.

A nagykereskedelmi árak ebben a hónapban csütörtökön változtak először, a gázolajért kell a kereskedőknek literenként 3 forinttal többet fizetniük. Ennek ellenére a dízel átlagára szerda óta literenként 1 forinttal csökkent, a benzinért ugyanannyit kell fizetni a kutak kasszáinál.