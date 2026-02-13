Eltűnt a nemrég még a NER-t kritizáló ismert dokumentumfilmes

Február 9-én eltűnt Pesty László, a Pesty Fekete Doboz című dokumentumfilm-sorozat alapítója – olvasható a rendőrség honlapján. A körözést az I. kerületi rendőrkapitányság rendelte el. Az Index kereste őt ismert elérhetőségein, de telefonja nem volt kapcsolható.

A kormánypártokhoz közeliként ismert dokumentumfilmes legutóbb két és fél éve kavart nagy port, mert akkor igencsak kritikusan szólt a NER prominenseiről.

A Blikknek Pesty volt felesége, Nagybaczoni Nagy Kati, aki azt mondta, hogy utoljára gyógyszereket vitt hozzá, amiket a férje nem tudott kiváltani. Az asszony szerint a dokumentumfilmes állapota folyamatosan romlott: nehézségei voltak a járással, súlyos cukorproblémákkal küzdött, és nehezére esett kommunikálni. Barátai és ismerősei sokáig próbáltak segíteni neki, de szerinte már nem fogadta el a segítséget. Azt is közölte, „borzalmas állapotban” volt, gyakran kórházba került korábban is.