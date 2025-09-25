Deák Lajos: a körmendi választókerület 127 településén nincs állami szülészet

Deák Lajos lesz a Jobbik képviselőjelöltje a Körmend központú Vas vármegye 3. választókerületében 2026-ban – derült ki az ellenzéki párt csütörtöki sajtótájékoztatóján. Deák Lajos több mint 20 éve él a választókerülethez tartozó Pinkamindszenten, ő maga a településen önkormányzati képviselő is volt.

A jobbikos jelölt azt ígéri, európai szintű bérek mellett a kis- és középvállalkozások támogatását, adóreformot és a nyugdíjak rendezését ígérte. Rámutatott,

a választókerületben 127 település van, de nincs állami szülészet,

és a háziorvosi ellátás is akadozik.

Arra is kitért, a vármegyében 96 százalékos ivóvízellátás mellett

csupán 44 százalékos a közcsatornázottság.

Azt is felidézte, hiába tervezték kétszer két sávosra az M80-as gyorsforgalmi utat, csupán kétszer egy sáv készült el, ráadásul nincs lehajtója az osztrák határ menti Pinkamindszent felé.

Deák Lajos azt is aláhúzta,

a nagykölkedi illegális gumilerakat ügye továbbra sincs megoldva.

Az otthonteremtéshez szociális bérlakásokra van szükség – közölte –, ehhez kedvező lízingkonstrukciót is ígért.

A közbiztonságot a rendőrségi állomány létszámának megemelésével, illetményük megemelésével, valamint tervezhető rendőri életpályával erősítenék meg, emellett újraterveznék a körzeti megbízotti rendszer is – monda Deák.

Az ellenzéki jelölt azt is elmondta, az ügynökaktákat nyilvánossá tennék, megreformálnák a választási rendszert, és az államfőt is közvetlenül a választópolgárokkal választatnák meg. Emellett azt ígérte, Magyarországot csatlakoztatják az Európai Ügyészséghez, és rendeznék hazánk kapcsolatait az Európai Unióval.

A sajtótájékoztatón Brenner Koloman, a Jobbik elnökhelyettese, országgyűlési képviselője azt mondta, a Jobbik ezért indul saját programmal, önálló országos listával és 106 egyéni választókerületi jelölttel, hogy elősegítse a fideszes egypárti túlhatalom leváltását, a valódi rendszerváltoztatást. Brenner szerint

kétkamarás parlamentre lenne szükség,

a felsőházat a közvetlenül megválasztott államfő vezetné, itt rendelkeznének képviselettel a hazai nemzetiségek és a határon túli magyar közösségek is. Úgy vélte, ezt a rendszerváltást kívánó politikai erőknek még a jövő áprilisi választás előtt meg kellene vitatni és konszenzussal el kellene fogadni.

Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, ők ellensúly lennének a megválasztott kormánnyal szemben.