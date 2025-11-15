December 24-i munkaszünet: a multik emberségesebbek, mint a „keresztény” kormány

A Jobbik szabad szentestét célzó népszavazási kezdeményezéséhez már sok-sok ezer magyar ember csatlakozott. Az elmúlt hetekben pedig kiderült: célkitűzésünkkel számos nagy cég is egyetért.

Az idei december 24-ét is sokan fogják munkahelyükön tölteni ahelyett, hogy szeretteik körében lennének. Még többen lesznek kénytelenek már előre, december 13-án szombaton ledolgozni a csupán „áthelyezett pihenőnapnak” minősülő ünnepet. Számtalanszor kértük, az Országgyűlésben hatszor is javasoltuk, hogy ennek a méltatlan és észszerűtlen gyakorlatnak vessünk véget.

Ne az embereknek kelljen alkalmazkodniuk az életidegen törvényekhez, hanem a jogszabályokat igazítsuk a hagyományokhoz és a magyar családok szokásaihoz!

Sajnos érveink süket fülekre találtak – legalábbis a Karmelitában.

Számos nagy cég ugyanis már most bejelentette: szenteste napján nem rángatják be dolgozni munkatársaikat. Így döntött a Rossmann, a JYSK és a Lidl is.

„Úgy gondoljuk, a karácsony a közös pillanatokról és a feltöltődésről szól – ezért szeretnénk, ha december 24-én minden munkatársunk otthon, a családjával és szeretteivel ünnepelhetne”

– nyilatkozta a Rossmann.

„Fontos számunkra, hogy munkatársaink a legfontosabb napokon a szeretteikkel lehessenek, és kipihenhessék az ünnepi időszak intenzív munkáját”

– indokolta döntését a JYSK.

„Szenteste a magyar családok számára a legmeghittebb ünnep. Felelős, etikus vállalatként és az ország egyik legnagyobb munkáltatójaként kiemelten fontosnak tartjuk, hogy munkavállalóink szenteste napján ne a munkahelyi kötelezettségekre, hanem a nyugodt készülődésre és a szeretteik körében töltött időre fókuszálhassanak”

– szögezte le a Lidl.

Örömmel üdvözöljük e cégek felelős és emberséges hozzáállását. Ugyanakkor arcpirítóan szégyenteljesnek tartjuk, hogy ezeket a gondolatokat multicégektől kell idéznünk, mert

a magát oly büszkén „kereszténynek” nevező kormánytól csak olcsó kifogásokat hallhattunk.

Például azt, hogy egy újabb munkaszüneti nap bevezetése rossz hatással lenne az ország GDP teljesítményére. Ugye nem gondoljuk, hogy Európa egyik vezető drogérialánca, lakberendezési bolthálózata és élelmiszer-kereskedelmi cége kevésbé ért a gazdasághoz, mint a magyar kormány? Ugye nem feltételezzük, hogy ezek a multik maguk alatt vágják a fát, amikor plusz egy szabadnapot adnak a munkavállalóiknak?

Ha szakértők sora nem cáfolta volna már meg eddig, ez végképp bizonyítaná a fideszes kifogások abszurditását.

A szabad szenteste tehát nemcsak jogos, de észszerű követelés is, amelyet együtt ki is harcolhatunk. Nemzeti összefogással visszaadhatjuk a magyar családoknak december 24-ét. Írja alá Ön is népszavazási kezdeményezésünket, hogy a magunk kezébe vehessük a döntést!

(A szerző a Jobbik elnöke.)