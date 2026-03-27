Dokumentumfilm buktatta le a Fidesz szavazatvásárlóit (videóval!)

Egyórás dokumentumfilmet készített a DE! Akcióközösség, melyben 14 vármegye körbejárásával derítették fel, hogyan kényszeríti a Fidesz gépezete a mélyszegénységben, kiszolgáltatottságban élőket arra, rájuk szavazzanak.

Bár eredetileg csak a szavazatvásárlásról szerették volna lerántani a leplet,

„gyorsan kiderült, hogy itt nem erről van szó. Ez a leuralásról szól, aminek az alapja a kiszolgáltatottság. A szavazatvásárlás már csak hab a tortán”

– mondta Tímár Áron, a film egyik alkotója.

Az alkotásban az összesen hatvan megszólaló között akadt olyan, akit a közmunkaprogramból zártak volna ki, egy nyíltan ellenzéki, krónikus betegséggel rendelkező, egyértelműen rászoruló lakost és a testvérét a szociális tűzifaprogramból hagyták ki, másokat azzal fenyegettek, hogy kihívják rájuk a gyámügyet és kiemelik a családból a gyerekeket. Tompos Ádám, a Magyar Hang újságírója hozzátette,

„ezeknél a kiemeléseknél nem az a lényeg, hogy effektíve megtörténik-e maga az eljárás, hanem a ráijesztés, a mumusnak a szerepe, hogy összehúzd magad, hogy összerántsd magad”.

A film készítői ismertették, a szavazatvásárlók tudják, ki az alkoholista, ki a drogfüggő, ki az, akinek elég egy élelmiszercsomag a voksa megvásárlásához. Elmondták,

a piramis csúcsán a választókerület országgyűlési képviselői vannak, ők adják a pénzt a dílereknek, striciknek, uzsorásoknak, akik végül az effektív munkát végzik.

Több település esetén a szervező akár milliós, egy-egy választókör esetén pedig 35-70 ezer forint a fizetség.

Az alkotók megjegyezték, közvetett bizonyítékokat találtak arra is, hogy a szavazatvásárlás nemcsak a Fidesz hobbija, volt, akik szerint ez már a Gyurcsány-kormány alatt is így ment a faluban, más arról beszélt, hogy 2022-ben az ellenzéki összefogás is hasonló módszerekkel élt.

A DE! Akcióközösség tudomása szerint az április 12-i választáson a kormánypárt 500 ezer szavazatra számít ilyen módszerekkel, ezért a választásig önkénteseket keresnek, akik arra vállalkoznak, hogy elmennek a problémás szavazókörökbe és egészen kora reggeltől figyelemmel kísérik a választást. Tímár úgy véli, szavazókörönként 10 őrszemre lenne szükség ennek a módszernek a megfigyeléséhez, melyhez honlapjukon őrszemeket keresnek.

Mint arról lapunk is beszámolt, Tiszaburán az elképesztő csalások miatt háromszor is meg kellett ismételni az időközi voksolást.

A település három választókörében 2022-ben 67,5 százalékos részvétel mellett a Fidesz 91,5 százalékos eredményt ért el.

A Jobbik felvetette, annak érdekében, hogy a mentális vagy egzisztenciális kényszer alatt élő emberek ne legyenek kiszolgáltatva ennek a szavazatvásárlási rendszernek, a választási cenzust – a jogosítványszerzéshez hasonlóan – az alapfokú iskola, azaz a nyolc általános elvégzéséhez kellene kötni.