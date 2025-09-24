Donald Trump fel fogja hívni Orbán Viktort

2025. 09. 24. 12:19Alfahír
Donald Trump fel fogja hívni Orbán Viktort

Donald Trump amerikai elnököt az ENSZ közgyűlésén kérdezték Magyarországnak az orosz energiahordozókkal kapcsolatos álláspontjáról. Szijjártó Péter egy mondattal reagált.

Donald Trump amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel közösen tartott sajtótájékoztatót az ENSZ közgyűlésén, itt riporteri kérdésként felmerült Magyarország orosz energiaimportjának kérdése is – számol be a Pénzcentrum. A lap tudósítása szerint Trumpot Magyarország orosz olajvásárlásról kérdezték,az amerikai elnök pedig Orbán Viktor kormányfőre utalva így fogalmazott:

„Nos, ő a barátom. Nem beszéltem vele, de úgy gondolom, hogy ha beszélnék, leállna. Azt hiszem ezt is fogom tenni.”

A magyar kormány eddig mereven elutasította, hogy leváljanak az orosz fosszilis energiáról. Trump kijelentése viszont új fejlemény lehet a magyar-amerikai energetikai kapcsolatokban. Az egyelőre nem ismert, hogy az ígért tárgyalás mikor jöhet létre Trump és Orbán között.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter erre reagálva megerősítette a magyar kormány álláspontját:

„Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében. A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni”

– fogalmazott Facebook-bejegyzésében a magyar külügyér.