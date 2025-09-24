Donald Trump fel fogja hívni Orbán Viktort

Donald Trump amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel közösen tartott sajtótájékoztatót az ENSZ közgyűlésén, itt riporteri kérdésként felmerült Magyarország orosz energiaimportjának kérdése is – számol be a Pénzcentrum. A lap tudósítása szerint Trumpot Magyarország orosz olajvásárlásról kérdezték,az amerikai elnök pedig Orbán Viktor kormányfőre utalva így fogalmazott:

„Nos, ő a barátom. Nem beszéltem vele, de úgy gondolom, hogy ha beszélnék, leállna. Azt hiszem ezt is fogom tenni.”

A magyar kormány eddig mereven elutasította, hogy leváljanak az orosz fosszilis energiáról. Trump kijelentése viszont új fejlemény lehet a magyar-amerikai energetikai kapcsolatokban. Az egyelőre nem ismert, hogy az ígért tárgyalás mikor jöhet létre Trump és Orbán között.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter erre reagálva megerősítette a magyar kormány álláspontját:

„Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében. A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni”

– fogalmazott Facebook-bejegyzésében a magyar külügyér.