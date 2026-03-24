Varga Mihály csúnyán alávágott Nagy Mártonnak

A decemberben várt 3,2 százalék helyett

jóval magasabb, 3,8 százalékos infláció várható az év átlagában

– derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) márciusi Inflációs jelentésének alap-előrejelzéseiből. Varga Mihályék ezzel párhuzamosan

2,4 százalékról 1,7 százalékra csökkentették a 2025-ös GDP-előrejelzésüket.

Az idei évi költségvetést a kormányzat még 3,4 százalékos növekedéssel tervezte meg, igaz, ezt a kincstári optimizmussal megfogalmazott értéket már az ősszel 3,1 százalékra csökkentették Nagy Mártonék. A jegybank azonban a télen még ennél is alacsonyabban határozta meg a növekedés várható mértékét.

Az MNB monetáris tanácsa kedden egyébként változatlan, 6,25 százalékos szinten tartotta a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélén sem változtatott. A magas kamatszint szintén visszafogja a gazdasági bővülést.