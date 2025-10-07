Döntött az NVB: nem lesz népszavazás a kilakoltatásokról

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hétfő esti ülésén 8:6 arányban leszavazata a Jobbiknak azt a kezdeményezését, hogy írjanak ki országos népszavazást a kilakoltatások leállításáról. Az NVB határozatának indokolásából kiderül, az elutasítás oka egyrészt az, hogy a kezdeményezésből következő jogalkotási indokon túlterjeszkedik, jelentős mértékben avatkozna be a végrehajtás eljárások rendjébe, amely a kiszámíthatóság és előreláthatóság követelményének a sérelmét idézné elő, másrészt pedig nem felel meg az egyértelműség követelményének sem.

Az ellenzéki párt a népszavazásra ezt a kérdést bocsátotta volna:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés egy év időtartamra függesszen fel valamennyi, devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződésből eredő végrehajtási eljárást, és a felfüggesztés ideje alatt alkosson törvényt, amely kimondja az árfolyamkockázattal kapcsolatos tisztességtelen szerződési feltételt tartalmazó szerződés érvénytelenségét, és biztosítja a fogyasztó szerződéses helyzetének tisztességes rendezését?”

A határozat kihirdetését követően a Jobbik közleményt adott ki, melyben felidézik, az NVB már augusztus közepén is vizsgálta az ilyen irányú kezdeményezésüket a devizás kilakoltatások felfüggesztéséről. Emlékeztetnek, akkor a bizottság fideszes többsége és néhány további delegált végül kukacoskodó jogászkodás után a sürgős, a kilakoltatások leállítására alkalmas javaslatot leszavazta.

Az akkori ígéretnek megfelelően nyújtották be újra a népszavazási kezdeményezést, kiiktatva belőle az NVB által kifogásolt részeket. Ám az NVB többségét – mint fogalmaznak – nem hatotta meg az a rengeteg tönkrement élet, nem hallották meg milliók hangját, nem „értették meg” az uniós bíróság ítéletét, hanem továbbra is a bankok és a végrehajtó maffia érdekeit szolgálták döntésükkel.