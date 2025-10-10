Dudás Róbert: az elhanyagolt úthálózatot nem szégyellni kell, hanem megcsinálni

A kistelepülési emberek nem úgy látják, hogy a kormányzatnak kiemelt prioritása lenne a közlekedésfejlesztés – mutatott rá parlamenti felszólalásában Dudás Róbert. A Jobbik országgyűlési képviselője nem vitatta, hogy elmozdulás történt az autópályák, gyorsforgalmi utak terén, de leszögezte,

legalább ennyire fontos kellene, hogy legyen a bekötőutak, kistelepülési utak felújítása is.

A Heves vármegyei képviselő felidézte, korábban polgármesterként, megyei közgyűlési képviselőként, most pedig honatyaként is folyamatosan kérdezi a kormányt, mikor kívánja felújítani a Mátraballa és Recsk közti szakaszt. Emlékeztetett, ez a 13 kilométeres szakasz köti össze a 23-as és 24-es főutat, amit az „átdübörgő teherforgalom még jobban tönkretesz”.

Dudás Róbert közölte, a térség kormánypárti képviselője azt mondja, ő is szégyelli, hogy nincs felújítva ez a járműveket is tönkretevő útszakasz, ám a jobbikos honatya szerint

„ezt nem kell szégyellni, ezt meg kell csinálni, meg kell csináltatni. Addig kell menni, addig kell lobbizni, amíg ez el nem készül”.

Az ellenzéki képviselő szerint ezzel az útszakasszal be lehet mutatni a vidéki kistelepülési úthálózatot. Úgy véli, a gyorsforgalmi utak mellett ezekre az utakra is forrást kell biztosítani.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium nevében Nagy Bálint miniszterhelyettes, államtitkár válaszában azt mondta, 2010 óta 9000 kilométer közút újult meg, emellett 1100 kilométer új út épült. A kormánypárti politikus közölte, az alsóbbrendű utak felújításának, építésének nagy jelentősége van, melyhez nagy mértékben csatlakozik a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése is. Ugyanis – fejtette ki – a lakosság 90 százaléka 30 percnél rövidebb idő alatt érheti el a legközelebbi gyorsforgalmi utat.

Heves vármegyére kitérve Nagy Bálint arról tájékoztatott, 15 év alatt 500 kilométernyi útfejlesztés valósult meg. Ebben benne vannak a fő- és mellékutak fejlesztései, autópályák, gyorsforgalmi utak és hidak fejlesztései is. Kiemelte, a vármegyeszékhelyt, Egert is bekötötték a gyorsforgalmi úthálózatba az M25-össel.

A miniszterhelyettes a Mátraballa és Recsk közti útszakaszról nem tett említést válaszában.