Dudás Róbert: Látványkonyha – főzés nélkül

A hírek szerint a 23‑as főút Bátonyterenye és Ózd közötti körülbelül 60 kilométeres szakaszán belül egy 6 kilométeres részen „Európa legszebb szerpentinjét” alakítják ki 30 milliárd forintból.

Fantasztikus, lehet majd nézelődni autózás közben.

A dolog szépséghibája, hogy

eközben a környék településein élők továbbra is zötyöghetnek az aszfaltcsíkra már csak nyomokban emlékeztető bekötőutakon.

Jelképes erővel bír ez a szerpentin: megmutatja, hogyan priorizál a kormány, megmutatja, hogy mi szorul a 2., 3., sokadik helyre.

Látványszerpentin valós társadalmi és gazdasági haszon nélkül, miközben az élethez, a gazdasághoz szükséges infrastruktúránk szétesik.

Miközben kizárólag a tranzitforgalom és a nemzetközi fuvarozó cégek számára előnyös autópályarendszer épül, a vidékfejlesztésben rendkívüli jelentőségű alsóbbrendű utak szétesnek. Miközben elképesztően túlárazott, soha meg nem terülő gigaberuházásokat hajtanak végre, a valódi előrelépést jelentő, helyben fontos karbantartásokra semmilyen forrás nem jut.

Miközben MÁV-székházat épít a kormány 255 milliárdból, aközben már nemcsak a mellékvonalakon szüntetik meg a vasúti közlekedést (mint Debrecen esetében), hanem a fővonalakon is akadozik vagy évek óta áll a közlekedés: a karbantartás hiánya miatt omlik össze a forgalom Győrnél, és lassan egy éve vonatpótlózik a fél Dunántúl hazánk egyik nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedően jelentős fővonalán Veszprém és Ajka között.

De szerpentin, az lesz. Örülünk.

Egyszerű a helyzet: a kormány nem működteti az ország közlekedési infrastruktúráját, csak pontszerű beavatkozásokkal, valódi társadalmi és gazdasági hasznot nem hozó luxusberuházásokkal hangol a választásra:

a vidék kormánya hátat fordít a leszakadó térségeknek.

Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Baranya, Dél-Somogy évek óta várják, hogy a kormány felismerje, a hátrányos helyzetű, kieső megyék, járások fejlesztését nem szigetszerű látványberuházások fogják felemelni, hanem átgondolt fejlesztések.

Vagy esetleg a meglévő közút- és vasúthálózat felújítása és működtetése.

Persze ha a jó gazda gondosságával üzemeltet valamit az állam, akkor nem lehetne átvágni választás előtt egy héttel a nemzetiszínű szalagot a látványszerpentinen, bár a helyiek elmondása szerint kérdés, hogy addigra is kész lesz-e.

(A szerző a Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője.)