Durva félrefordítások a Putyin–Orbán-találkozón

Üvöltő tartalmi eltérésekkel fordította a magyar tolmács Vlagyimir Putyin szavait, mikor az orosz elnök Orbán Viktor kormányfőt fogadta. A Telex tudósítása szerint meglehetősen felszínes tolmácsolás történt, hiszen még a nem szakavatott fülnek is kitűnik, az orosz államfő egyes nemzetközileg ismert szavait sem sikerült visszaadni a magyar fordításban.

A portál lefordította Putyin szavait, és leiratozta azt is, amit a tolmács mondott.

Vlagyimir Putyin: Örömmel állapítom meg, hogy függetlenül jelenlegi helyzet bonyolultságától a mi kapcsolataink megőrződtek és fejlődnek.

Tolmács: Nagyon örülök, hogy kiemelhetem, hogy a mi kapcsolataink tovább fejlődnek.

V. P.: Jól tudjuk, hogy történelmünk során különböző időszakaink is voltak, de a jelenlegi kapcsolatok azok legjobb részeire épülnek és pragmatikusságra a kétoldalú kapcsolatok gyakorlatias fejlesztésére épülnek.

Tolmács: Tulajdonképpen fokozatosan mennek előre, annak ellenére, hogy nehéz helyzet áll elő és ennek ellenére mi megtartjuk a baráti viszonyunkat és kapcsolatokat.

V. P.: Mi régóta ismerjük egymást,…

Tolmács: Örülök, hogy eljött hozzánk,…

V. P.: Tudom, hogy munkája során ön elsősorban Magyarország, a magyar nép érdekeit tartja szem előtt.

Tolmács: Remélem, hogy most meg fogjuk beszélni a további együttműködési lehetőségeket és továbbmegyünk vele.

V. P.: Nézeteink bizonyos dolgokban, többek között nemzetközi ügyekben nem feltétlenül esnek egybe,…

Tolmács: Az együttműködésünk nemzetközi szinten is jól működik,…

V. P.: De közöttünk olyan a légkör, amelyben lehetőség van arra, hogy nyíltan megvitassunk bármilyen kérdést.

Tolmács: Tehát itt együttműködünk és továbbfejlesztjük a mindenféle ágazatban történő együttműködést és munkát.

V. P.: Ez módot ad arra, hogy ne csupán beszélgessünk, hanem megoldást is keressünk bármilyen problémára.

Tolmács: Nem csak beszélünk, hanem tulajdonképpen amit megígérünk, azt úgy csináljuk.

V. P.: Ismeretes előttünk az ön kiegyensúlyozott véleménye az Ukrajna körüli problémákat illetően (majd megismételte, másképp: „Ukrajna kérdésében”. – A szerk.)

Tolmács: És hát tudom, hogy a nemzetközi politika az természetesen hatással van önre.

V. P.: A kétoldalú kapcsolatokat illetően sajnálattal kell megállapítanom, hogy az áruforgalom a tavalyi évhez képest csökkent, igaz, elsősorban a külső korlátozások miatt, de így is jelentős, mínusz 23 százalék.

Tolmács: A tavalyi év az szintén változásokat hozott, nem volt annyira könnyű nekünk se.

V. P.: De jó kilátások is vannak, idén már tapasztaltunk bizonyos növekedést, szerény, de mégis, több mint 7 százalék.

Tolmács: Ebben az évben tapasztalunk egy kis növekedést, nem túl magasat, de azért látható …

V. P.: Természetesen az energetika területén mély közöttünk az együttműködés,

Tolmács: … az energetikában és más ágazatokban is.

V. P.: és itt vannak kérdések és problémák, amelyeket meg kell vitatnunk.

Tolmács: És így tudjuk továbbfejleszteni a gazdaságunkat.

A lap megjegyzi, az ilyen köszöntőbeszédek a diplomáciában előre meghatározhatják, hogy milyen hangulatú tárgyalásra számíthatnak a felek.

A találkozó előtt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt is közölte, a két vezető

nem fog közös sajtótájékoztatót tartani,

ami meglehetősen szokatlan a diplomáciában. November elején Donald Trump és Orbán Viktor washingtoni tárgyalását követően ugyancsak elmaradt a két vezető közös sajtótájékoztatója.